Знову будемо без снігу? Погода на Новий рік в Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 19
Казкову снігову погоду в новорічну ніч чекати не варто
Останнім часом українці звикли, що напередодні Нового року та безпосередньо в ніч з 31 грудня на 1 січня в країні панує погода без суворого морозу та снігопадів. Ймовірно, так буде і цього року, як свідчать попередні прогнози. Детальніше про те, на яку погоду в Україні можна очікувати 31 грудня 2021 року, в коментарі "Телеграфу" повідомив народний синоптик Володимир Деркач.
Як він розповів, останні десять днів першого зимового місяця навряд чи будуть відповідати справжній зимовій погоді. За його словами, вночі ще буде морозно, а от вдень здебільшого переважатимуть плюсові температури.
Варто зазначити, що напередодні 31 грудня в Україні очікують досить високі як для зими температурні показники. Тож навіть якщо в деяких регіонах України сніжитиме, сніговий покров навряд чи встигне затриматися до новорічної ночі.
Найвище стовпчики термометрів, як повідомляв "Телеграф", можуть піднятися на сході України, де очікується не нижче 2 градусів морозу. Досить теплу погоду на новорічні свята можуть чекати і південні регіони. Найвірогідніше справжня зима порадує західну частину України, де ймовірні морози та снігопади.
Додамо, що найбільш точні прогнози на Новий рік та інші свята взимку в Україні, за словами метеорологів, з’являються як мінімум за 10 днів перед конкретною датою.
Раніше "Телеграф" інформував, що синоптик Ігор Кібальчич озвучив прогноз погоди на найближчий місяць в Україні. В грудні 2021 року очікуються снігові дні, але температура, яка буде вище кліматичної норми, навряд чи сприятиме утворенню снігового покрову на землі.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-