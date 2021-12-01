Знову будемо без снігу? Погода на Новий рік в Україні

Казкову снігову погоду в новорічну ніч чекати не варто

Останнім часом українці звикли, що напередодні Нового року та безпосередньо в ніч з 31 грудня на 1 січня в країні панує погода без суворого морозу та снігопадів. Ймовірно, так буде і цього року, як свідчать попередні прогнози. Детальніше про те, на яку погоду в Україні можна очікувати 31 грудня 2021 року, в коментарі "Телеграфу" повідомив народний синоптик Володимир Деркач.

Як він розповів, останні десять днів першого зимового місяця навряд чи будуть відповідати справжній зимовій погоді. За його словами, вночі ще буде морозно, а от вдень здебільшого переважатимуть плюсові температури.

Варто зазначити, що напередодні 31 грудня в Україні очікують досить високі як для зими температурні показники. Тож навіть якщо в деяких регіонах України сніжитиме, сніговий покров навряд чи встигне затриматися до новорічної ночі.

Найвище стовпчики термометрів, як повідомляв "Телеграф", можуть піднятися на сході України, де очікується не нижче 2 градусів морозу. Досить теплу погоду на новорічні свята можуть чекати і південні регіони. Найвірогідніше справжня зима порадує західну частину України, де ймовірні морози та снігопади.

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Додамо, що найбільш точні прогнози на Новий рік та інші свята взимку в Україні, за словами метеорологів, з’являються як мінімум за 10 днів перед конкретною датою.

Раніше "Телеграф" інформував, що синоптик Ігор Кібальчич озвучив прогноз погоди на найближчий місяць в Україні. В грудні 2021 року очікуються снігові дні, але температура, яка буде вище кліматичної норми, навряд чи сприятиме утворенню снігового покрову на землі.