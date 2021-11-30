Зима затримується? Прогноз погоди на грудень в Україні

У грудні прогнозується відхилення температури від норми – вона буде вищою

В Україні грудень, який може розпочатися зі снігу, швидше нагадуватиме за погодою пізню осінь, а не зиму. Більш детальний прогноз на місяць "Телеграф" дізнався у синоптика Ігоря Кібальчича.

Температура у грудні

За словами синоптика, перший місяць зими не обіцяє українцям затяжні та суворі морози.

"Як показують нові розрахунки чисельних кліматичних моделей (зокрема за даними CFSv2), грудень на території України очікується відносно теплим із середньомісячними температурами на 1-3 градуси вище за кліматичну норму", — розповідає Кібальчич.

Прогноз аномалій середньомісячної температури повітря в Європі на грудень 2021 року

Опади в грудні

Синоптик зазначає, що прогнозоване поле тиску вказує на те, що серед особливостей атмосферної циркуляції переважатиме західне перенесення повітряних мас (про що також свідчать позитивні значення індексу NAO). При цьому досить часто через Україну проходитимуть циклони атлантичного походження.

"Отже, кількість опадів очікується в межах норми, місцями на 20-40% вище за норму", — пояснив синоптик.

Прогноз аномалій кількості опадів у Європі на грудень 2021 року

А ось атмосферний тиск загалом за місяць виявиться трохи нижчим за норму.

Сніг у грудні

Як повідомив синоптик, протягом місяця періодично випадатиме сніг і мокрий сніг, але стійкого снігового покриву чекати не слід, оскільки часто спостерігатимуться відлиги та загалом температурний фон коливатиметься близько 0.

Крім того, подібна ситуація виявиться сприятливою для частих туманів.

Морози у грудні

Різких і сильних похолодань, за прогнозом синоптика, не передбачається, хоча в окремі дні не виключені морози до -10...-15 градусів.

"Таким чином, перший місяць календарної зими швидше нагадуватиме за характером погоди пізню осінь, ніж зиму, адже стійкого переходу середньодобової температури нижче 0 градусів (що є ознакою настання метеорологічної зими), швидше за все, не відбудеться", — коментує синоптик.

Погода на Новий рік

Про те, яка погода очікується перед Новим роком, за словами експерта, поки що говорити складно. Точніші прогнози на кінець місяця він обіцяє озвучити після 20 грудня.

Читайте також: Категорія Україна А сніг та морози будуть? Що чекати від погоди на новорічні свята В останні роки температура повітря на новорічні свята часто підіймалася вище нуля.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у найближчі сім днів українцям слід готуватися до погіршення погоди. Докладніше про прогноз на поточний тиждень розповіли в Укргідрометцентрі.