Синоптик повідомив, коли всю Україну засипле снігом

Початок першого зимового місяця очікується сніговим

У перші дні грудня в Україні очікується снігопад, тоді як раніше перший сніг уже йшов у деяких регіонах та Карпатах. Про те, полежить сніг на землі чи швидко розтане, "Телеграф" дізнався у синоптика Ігоря Кібальчича.

За його прогнозом, 1 та 2 грудня температура в нічний час опуститься до 2-7 градусів морозу, а вдень коливатиметься в межах нуля. Крім того, на всій території країни можливий невеликий сніг.

"Це означає, що у нас може сформуватися тимчасовий сніговий покрив, щоправда, його кількість і потужність поки що оцінювати складно. Проте період циклонічної діяльності в Україні визначатиме перехід атмосферної циркуляції з осіннього характеру на зимовий лад", — розповів синоптик.

Але говорити про те, як довго протримається такий сніговий покрив та якими будуть морози у грудні, зазначає синоптик, ще зарано.

Додамо, що сніг може застати українців і в останній день листопада, 31 числа. Як розповів Кібальчич, з цього періоду опади в Україні почнуть змінюватися з дощів на сніг, мокрий сніг. А потепління, яке очікується на початку наступного тижня, зміниться на холодніший температурний режим.

Як раніше повідомляв "Телеграф", 23 листопада перший сніг побачили мешканці столиці. Зміна погоди у Києві призвела до низки проблем, а місто застигло у пробках.