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Перший сніг у Києві: місто стало в пробках (карта)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Сніг у Києві Новина оновлена 23 листопада 2021, 19:24
Сніг у Києві

Не всім сніг приніс радість.

У Києві у вівторок, 23 листопада, випав перший сніг. Але не встигли жителі міста порадіти зимовій красі, як у столицю традиційно для цього періоду прийшла нова напасть. Очевидно, що далеко не всі встигли "перевзути" свій автомобіль на зимову гуму, оскільки місто буквально стало в пробках.

Про це свідчать дані онлайн-сервісів, які відстежують ситуацію із дорожніми заторами.

Як можна бачити на карті, станом на 18.30 проблеми з рухом спостерігаються у всіх районах міста.

Пробки у Києві
Пробки у Києві

Водночас у КМДА вже відреагували на зміни погоди та повідомили, що вивели на вулиці 173 одиниці спеціалізованої техніки, яка оброблятиме мости, підйоми та спуски, а також тротуари протиожеледними засобами.

У міському керівництві закликали водіїв бути обережними на дорогах, а також змінити шини на зимові тим, хто цього ще не зробив.

Окремо у міській адміністрації попросили городян не залишати транспортні засоби на крайніх смугах доріг та на узбіччях, щоб не заважати роботі спеціальної техніки.

Крім того, там зазначають, що ожеледиця варто чекати до кінця доби та вночі.

Як повідомлялося раніше, синоптики прогнозують, що у середу, 24 листопада, погода залишатиметься переважно сухою, однак у деяких регіонах України очікується сніг. Крім того, мешканцям східних областей варто готуватися до суттєвого зниження температури вночі.

Теги:
#Київ #Погода #Сніг #Пробки
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