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Частину України накриє снігом: синоптики розповіли, де чекати 10-градусні морози (карта)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Сніг Новина оновлена 23 листопада 2021, 14:40
Сніг

Найбільше холод відчують мешканці східних областей України

В Україні у середу, 24 листопада, у більшості регіонів очікується суха погода без опадів. При цьому у деяких регіонах температура повітря впаде аж до 10 градусів морозу, а місцями піде сніг.

Такий прогноз дала народний синоптик Наталка Діденко на власній сторінці у Facebook.

За її словами, у середу Україну накриє антициклон під назвою Walpurga, тому очікується високий атмосферний тиск, але без суттєвих опадів.

Температура повітря у регіонах коливатиметься від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу. Найхолодніше буде у східних областях.

Так, на Полтавщині та Сумщині стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 9 градусів морозу.

У Києві 24 листопада опадів не буде — вночі прогнозують 0-2 градуси морозу, вдень у середу очікується +1+3 градуси.

Дані Укргідрометцентру
Дані Укргідрометцентру

Крім того, Наталка Діденко прогнозує на ніч сніг у центральних областях України, який може суттєво ускладнити ситуацію на дорогах.

"Тому водіям — особлива обережність та несонна совість правил дорожнього руху, пішоходам — також уважно дивитися під ноги та вперед, бо складність пересування посилює й раннє настання темряви", — зазначила синоптик.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода в Україні протягом тижня і у які дні очікувати морозів.

Теги:
#Україна #Погода #24 листопада #Сніг #Наталка Діденко
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