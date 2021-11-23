Частину України накриє снігом: синоптики розповіли, де чекати 10-градусні морози (карта)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 11
Найбільше холод відчують мешканці східних областей України
В Україні у середу, 24 листопада, у більшості регіонів очікується суха погода без опадів. При цьому у деяких регіонах температура повітря впаде аж до 10 градусів морозу, а місцями піде сніг.
Такий прогноз дала народний синоптик Наталка Діденко на власній сторінці у Facebook.
За її словами, у середу Україну накриє антициклон під назвою Walpurga, тому очікується високий атмосферний тиск, але без суттєвих опадів.
Температура повітря у регіонах коливатиметься від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу. Найхолодніше буде у східних областях.
Так, на Полтавщині та Сумщині стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 9 градусів морозу.
У Києві 24 листопада опадів не буде — вночі прогнозують 0-2 градуси морозу, вдень у середу очікується +1+3 градуси.
Крім того, Наталка Діденко прогнозує на ніч сніг у центральних областях України, який може суттєво ускладнити ситуацію на дорогах.
"Тому водіям — особлива обережність та несонна совість правил дорожнього руху, пішоходам — також уважно дивитися під ноги та вперед, бо складність пересування посилює й раннє настання темряви", — зазначила синоптик.
Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода в Україні протягом тижня і у які дні очікувати морозів.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-