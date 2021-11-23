Часть Украины накроет снегом: синоптики рассказали, где ждать 10-градусные морозы (карта)

Больше всего холод почувствуют жители восточных областей Украины

В Украине в среду, 24 ноября, в большинстве регионов ожидается сухая погода без осадков. При этом в некоторых регионах температура воздуха упадет до 10 градусов мороза, а местами пойдет снег.

Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в среду Украину накроет антициклон под названием Walpurga, потому ожидается высокое атмосферное давление, но без существенных осадков.

Температура воздуха в регионах будет колебаться от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза. Холоднее всего будет в восточных областях.

Так, в Полтавской и Сумской областях столбики термометров будут показывать от 3 до 9 градусов мороза.

В Киеве 24 ноября осадков не будет – ночью прогнозируют 0-2 градуса мороза, днем в среду ожидается +1+3 градуса.

Данные Укргидрометцентра

Кроме того, Наталья Диденко прогнозирует на ночь снег в центральных областях Украины, который может осложнить ситуацию на дорогах.

"Поэтому водителям — особенная осторожность и несонная совесть правил дорожного движения, пешеходам — также внимательно смотреть под ноги и вперед, потому что сложность передвижения усиливает и раннее наступление темноты", — отметила синоптик.

Ранее Телеграф сообщал, какой будет погода в Украине в течение недели и в какие дни ожидать морозов.