Циклон Volker принесет в Украину холод: прогноз погоды на неделю

Синоптик рассказала, в каких регионах на этой неделе будет холоднее всего

В Украине, где на прошлой неделе некоторые регионы увидели первый снег, похолодает. Прогноз погоды на неделю 22-28 ноября в комментарии "Телеграфу" озвучила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Анжелика Ганчук.

Так, на этой неделе на погоду в Украине будет влиять холодная часть циклона Volker, расположенного над восточной Европой. В этой части будет наблюдаться уменьшенное количество осадков, так что в понедельник, 22 ноября, ожидается погода без существенных осадков. Тем не менее, добавляет синоптик, уже будем наблюдать заток холода, наиболее холодным будет северо-восточный регион нашей страны.

В понедельник украинцы могут надеяться на более теплую погоду. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, днем – 5-10.

Карта УкрГМЦ на 22.11.2021 Источник: meteo.gov.ua

А вот со вторника, 23 ноября, начнется понижение температуры. Ночью столбики термометров будут достигать от +3 до -3 градусов. Холоднее всего будет в Карпатах и на северо-востоке страны – Сумщина и Харьковщина – там до 6 градусов мороза.

Дневные температуры в Украине также снизятся, сообщают в Укргидрометцентре. Со вторника, 23 ноября, ожидается 1-6 градусов тепла по всей стране. Несколько теплее, традиционно, в южной части нашей страны. В то время как в Карпатах, а также на северо-востоке дневные температуры будут оставаться около 0 градусов, или возможны слабые "плюсы".

Карта УкрГМЦ на 23.11.2021 Источник: meteo.gov.ua

По прогнозу Ганчук, существенных осадков в первой половине недели ждать не стоит. Но все же на Левобережье, а также на западе страны во вторник, 23 ноября, и среду, 24 ноября, будут небольшие дожди. Ночью, когда температура будет понижаться, они будут наблюдаться с мокрым снегом.

В конце недели — в четверг и пятницу, 25-26 ноября — Украину ожидает новое изменение погодных условий. В эти дни возможно большее количество дождей.

Карта УкрГМЦ на 26.11.2021 Источник: meteo.gov.ua

Ранее "Телеграф" сообщал, ожидать ли украинцам зимних холодов в конце ноября.