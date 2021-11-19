Укр

Украину накрыло первым снегом: жители четырех областей выкладывают "зимние" фото и видео

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Кто-то заснял снегопад посреди ночи, а кто-то насладился первым снегом уже утром Новость обновлена 19 ноября 2021, 10:31
Кто-то заснял снегопад посреди ночи, а кто-то насладился первым снегом уже утром

Наиболее активно о снежных осадках "отчитываются" представители Сумщины

В ночь с 18 на 19 ноября в Украину вошли настоящие зимние осадки. Жители сразу четырех северных регионов насладились первым снегом.

"Телеграф" решил собрать небольшую подборку снимков и видео, которыми щедро поделились пользователи Instagram.

Отметим, что не слишком активные снегопады прошли на территории Киевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областей. В большинстве случаев снег был мокрый и весьма быстро таял. 

Днем же на севере Украины и вовсе может потеплеть до +10°С, что наверняка оставит первый снег исключительно на просторах соцсетей.

При этом, по словам синоптика Украинского гидрометеорологического центра Александры Халы, небольшой снег на протяжении дня 19 ноября можно ожидать и в других областях Украины.

Киев

Настоящим призывом для зимных осадков стала публикация пользовательницы ekaterinaa_leto. Несмотря на то, что в объектив девушки попала утренняя природа до появления первого снега, выглядит Киев, словно вышедший со страниц зимней сказки. 

Полтава

Необычайное ощущение праздника создали администраторы Telegram-канала "Труха Полтава". Вместе с замечательным снимком первого снега здесь поделились еще и роликом под одну из самых празднично-рождественских песен.

Так выглядел первый снег в Полтаве
Так выглядел первый снег в Полтаве

Чернигов

Здесь по утру весь выпавший снег уже успел растаять. Тем не менее местные пользователи сети успели заснять небольшой снегопад, начавшийся ночью.

Первый снег в Чернигове
Первый снег в Чернигове
Поделились своими впечатлениями и жители Черниговской области
Поделились своими впечатлениями и жители Черниговской области

Сумы

Наиболее активными в плане публикации фото- и видеоматериалов о по-настоящему зимних осадках оказались жители Сумской области. Пользователи соцсетей показывали и то, как выглядел снегопад ночью, и какие последствия он принес уже днем.

Некоторые даже призвали к особой осторожности на дорогах, ведь быстрое таяние мокрого снега может привести к дополнительным авариям.

Интересно, что согласно прогнозам синоптиков на юге Украины в воскресенье, 21 ноября, погода будет далекой от зимней. Температура воздуха может прогреться до +17°С.

Напомним, что "Телеграф" также показывал, как таинственно и красиво выглядит Украина, окутанная туманом.

Теги:
#Украина #Погода #Снег #Первый снег
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