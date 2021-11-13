“Мир запотел до самых краев": утро в Украине выдалось мистически туманным (фото)

Многих украинцев такая погода сподвигла на философские размышления

Утро субботы, 13 ноября, во многих населенных пунктах страны началось с густого тумана, затопившего собой улицы и скрывшего дома.

Снимками такого привычного, но по-прежнему завораживающего природного явления щедро поделились Instagram-пользователи из различных городов Украины, о чем сообщает "Телеграф".

Киев

Интересно, что жители столицы встретились с туманом на различных локациях, из-за чего природой в сизом цвете мы можем полюбоваться и с окна 16-этажки, и с берега водоема.

Также некоторые киевляне не смогли упустить момент насладиться макросъемкой увядающей осенней природы в объятиях тумана.

Сумы

В Сумах виды клубы густого тумана невероятным образом украсили улицы города, добавив ему немного таинственности. А то, что фото сделаны с высоты птичьего полета, лишь усиливают эффект.

Запорожье

Плотной стеной туман обернулся и вокруг запорожских домов и улочек.

Местные жители предупредили земляков об осторожности на дорогах, а также совсем немного посетовали на то, что в такую погоду сложно добраться до места назначения.

Чернигов

Необычным рассветом у водоема поделилась в сети одна из жительниц Чернигова. Благодаря туману начало дня кажется словно нарисованным, а чем дольше вглядываешься в фото, тем все больше кажется — туман отступает.

Карпаты

Но, пожалуй, самым невероятным туманное утро субботы выдалось в Карпатах. Здесь даже многометровые сосны тонули в сизых клубах, пряча в них не только свои ветки, но и, казалось бы, вековые тайны. Невероятные снимки природы были сделаны на горе Яворник-Горган.

Ранее же "Телеграф" рассказывал, какой погоды стоит ожидать от ноября в 2021 году и когда, согласно прогнозам метеорологов, может пойти первый снег.