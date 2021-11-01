Аномальное тепло и циклоны: синоптик дал прогноз погоды на ноябрь

Синоптик рассказал, к какой погоде готовиться в ноябре

В ноябре украинцев ожидает аномально теплая погода. Об этом говорится в прогнозе на месяц синоптика Игоря Кибальчича, озвученного в комментарии "Телеграфу".

По расчётам численной прогностической модели CFSv2, главной особенностью атмосферной циркуляции над Европейским регионом будет преобладание устойчивого западного и юго-западного переноса. Это означает, что над акваторией Северной Атлантики будет проходить процесс активного циклогенеза. В соответствии с ведущим потоком, циклоны будут смещаться на восток, но в основном по северной части Европы. Кроме этого, добавляет синоптик, есть значительная вероятность развития малоподвижной барической ложбины на Средиземноморье. Вследствие этого в восточной части Европы будет преобладать перенос воздушных масс с юга и юго-запада.

Прогноз распределения аномалий атмосферного давления по Европе на ноябрь 2021 г. (по данным tropicaltidbits.com)

Теплее всего будет в начале ноября

С учётом вероятного развития указанных циркуляционных особенностей, по всей территории Украины ноябрь ожидается аномально тёплым.

"Наибольшие отклонения среднемесячной температуры прогнозируются в северных и восточных областях. Здесь ноябрь может выйти на 3-4 градуса выше климатической нормы. Причём наиболее тёплой будет первая декада месяца", — прогнозирует Кибальчич.

В остальных областях Украины отклонение среднемесячной температуры составит в пределах от +1 до +2 градуса.

Прогноз распределения аномалий температуры воздуха по Европе на ноябрь 2021 г. (по данным tropicaltidbits.com)

Количество осадков в ноябре – в норме

Как рассказал эксперт, приземное поле атмосферного давления ожидается над Украиной слегка пониженным в среднем за месяц, поэтому периодически будут проходить циклоны. Следовательно, количество осадков по стране ожидается в пределах климатической нормы. В западных и центральных областях – слегка больше нормы (около 50 – 70 мм за месяц).

"Такая циркуляция должна благоприятно сказаться на аграрном секторе, с учётом того, что на конец октября во многих областях сохраняется существенный дефицит влаги и чрезвычайная пожарная опасность 5 класса", — отметил синоптик.

Прогноз распределения аномалий количества осадков по Европе на ноябрь 2021 г. (по данным tropicaltidbits.com)

Также синоптик рассказал, что периодически будут наблюдаться туманы – они являются обычным явлением для второй половины осени.

Когда ждать снег в ноябре

Что касается первого снега, то до середины ноября маловероятно его выпадение (за исключением Карпат). Периодов с мощным вторжением холода ждать также не стоит, добавил Кибальчич.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первые дни ноября в Украине ожидаются дожди.