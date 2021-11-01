Аномальное тепло и циклоны: синоптик дал прогноз погоды на ноябрь
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Синоптик рассказал, к какой погоде готовиться в ноябре
В ноябре украинцев ожидает аномально теплая погода. Об этом говорится в прогнозе на месяц синоптика Игоря Кибальчича, озвученного в комментарии "Телеграфу".
По расчётам численной прогностической модели CFSv2, главной особенностью атмосферной циркуляции над Европейским регионом будет преобладание устойчивого западного и юго-западного переноса. Это означает, что над акваторией Северной Атлантики будет проходить процесс активного циклогенеза. В соответствии с ведущим потоком, циклоны будут смещаться на восток, но в основном по северной части Европы. Кроме этого, добавляет синоптик, есть значительная вероятность развития малоподвижной барической ложбины на Средиземноморье. Вследствие этого в восточной части Европы будет преобладать перенос воздушных масс с юга и юго-запада.
Теплее всего будет в начале ноября
С учётом вероятного развития указанных циркуляционных особенностей, по всей территории Украины ноябрь ожидается аномально тёплым.
"Наибольшие отклонения среднемесячной температуры прогнозируются в северных и восточных областях. Здесь ноябрь может выйти на 3-4 градуса выше климатической нормы. Причём наиболее тёплой будет первая декада месяца", — прогнозирует Кибальчич.
В остальных областях Украины отклонение среднемесячной температуры составит в пределах от +1 до +2 градуса.
Количество осадков в ноябре – в норме
Как рассказал эксперт, приземное поле атмосферного давления ожидается над Украиной слегка пониженным в среднем за месяц, поэтому периодически будут проходить циклоны. Следовательно, количество осадков по стране ожидается в пределах климатической нормы. В западных и центральных областях – слегка больше нормы (около 50 – 70 мм за месяц).
"Такая циркуляция должна благоприятно сказаться на аграрном секторе, с учётом того, что на конец октября во многих областях сохраняется существенный дефицит влаги и чрезвычайная пожарная опасность 5 класса", — отметил синоптик.
Также синоптик рассказал, что периодически будут наблюдаться туманы – они являются обычным явлением для второй половины осени.
Когда ждать снег в ноябре
Что касается первого снега, то до середины ноября маловероятно его выпадение (за исключением Карпат). Периодов с мощным вторжением холода ждать также не стоит, добавил Кибальчич.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в первые дни ноября в Украине ожидаются дожди.