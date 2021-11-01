Укр

Аномальное тепло и циклоны: синоптик дал прогноз погоды на ноябрь

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Ноябрь порадует теплом Новость обновлена 01 ноября 2021, 09:25
Ноябрь порадует теплом

Синоптик рассказал, к какой погоде готовиться в ноябре

В ноябре украинцев ожидает аномально теплая погода. Об этом говорится в прогнозе на месяц синоптика Игоря Кибальчича, озвученного в комментарии "Телеграфу".

По расчётам численной прогностической модели CFSv2, главной особенностью атмосферной циркуляции над Европейским регионом будет преобладание устойчивого западного и юго-западного переноса. Это означает, что над акваторией Северной Атлантики будет проходить процесс активного циклогенеза. В соответствии с ведущим потоком, циклоны будут смещаться на восток, но в основном по северной части Европы. Кроме этого, добавляет синоптик, есть значительная вероятность развития малоподвижной барической ложбины на Средиземноморье. Вследствие этого в восточной части Европы будет преобладать перенос воздушных масс с юга и юго-запада.

 

Прогноз распределения аномалий атмосферного давления по Европе на ноябрь 2021 г. (по данным tropicaltidbits.com)
Прогноз распределения аномалий атмосферного давления по Европе на ноябрь 2021 г. (по данным tropicaltidbits.com)

Теплее всего будет в начале ноября

С учётом вероятного развития указанных циркуляционных особенностей, по всей территории Украины ноябрь ожидается аномально тёплым. 

"Наибольшие отклонения среднемесячной температуры прогнозируются в северных и восточных областях. Здесь ноябрь может выйти на 3-4 градуса выше климатической нормы. Причём наиболее тёплой будет первая декада месяца", — прогнозирует Кибальчич. 

В остальных областях Украины отклонение среднемесячной температуры составит в пределах от +1 до +2 градуса. 

Прогноз распределения аномалий температуры воздуха по Европе на ноябрь 2021 г. (по данным tropicaltidbits.com)
Прогноз распределения аномалий температуры воздуха по Европе на ноябрь 2021 г. (по данным tropicaltidbits.com)

Количество осадков в ноябре – в норме

Как рассказал эксперт, приземное поле атмосферного давления ожидается над Украиной слегка пониженным в среднем за месяц, поэтому периодически будут проходить циклоны. Следовательно, количество осадков по стране ожидается в пределах климатической нормы. В западных и центральных областях – слегка больше нормы (около 50 – 70 мм за месяц).

"Такая циркуляция должна благоприятно сказаться на аграрном секторе, с учётом того, что на конец октября во многих областях сохраняется существенный дефицит влаги и чрезвычайная пожарная опасность 5 класса", — отметил синоптик. 

Прогноз распределения аномалий количества осадков по Европе на ноябрь 2021 г. (по данным tropicaltidbits.com)
Прогноз распределения аномалий количества осадков по Европе на ноябрь 2021 г. (по данным tropicaltidbits.com)

Также синоптик рассказал, что периодически будут наблюдаться туманы – они являются обычным явлением для второй половины осени. 

Когда ждать снег в ноябре

Что касается первого снега, то до середины ноября маловероятно его выпадение (за исключением Карпат). Периодов с мощным вторжением холода ждать также не стоит, добавил Кибальчич.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первые дни ноября в Украине ожидаются дожди.

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