Аномальне тепло та циклони: синоптик дав прогноз погоди на листопад

Синоптик розповів, до якої погоди готуватися у листопаді

У листопаді на українців очікує аномально тепла погода. Про це йдеться у прогнозі на місяць синоптика Ігоря Кібальчича, озвученого у коментарі "Телеграфу".

За розрахунками чисельної прогностичної моделі CFSv2, головною особливістю атмосферної циркуляції над Європейським регіоном буде переважання сталого західного та південно-західного перенесення. Це означає, що над акваторією Північної Атлантики проходитиме процес активного циклогенезу. Відповідно до провідного потоку, циклони зміщуватимуться на схід, але в основному по північній частині Європи. Крім цього, додає синоптик, є значна ймовірність розвитку малорухливої баричної улоговини на Середземномор’ї. Внаслідок цього у східній частині Європи переважатиме перенесення повітряних мас з півдня та південного заходу.

Прогноз розподілу аномалій атмосферного тиску Європою на листопад 2021 р. (за даними tropicaltidbits.com)

Найтепліше буде на початку листопада

З урахуванням ймовірного розвитку зазначених циркуляційних особливостей, на всій території України листопад очікується аномально теплим.

"Найбільші відхилення середньомісячної температури прогнозуються в північних і східних областях. Тут листопад може вийти на 3-4 градуси вище за кліматичну норму. Причому найтеплішою буде перша декада місяця", — прогнозує Кібальчич.

В решті областей України відхилення середньомісячної температури становитиме в межах від +1 до +2 градуси.

Прогноз розподілу аномалій температури повітря Європою на листопад 2021 р. (за даними tropicaltidbits.com)

Кількість опадів у листопаді – у нормі

Як розповів експерт, приземне поле атмосферного тиску очікується над Україною трохи зниженим у середньому за місяць, тому періодично проходитимуть циклони. Отже, кількість опадів у країні очікується у межах кліматичної норми. У західних та центральних областях – трохи більше норми (близько 50 – 70 мм на місяць).

"Така циркуляція має сприятливо позначитися на аграрному секторі, з урахуванням того, що на кінець жовтня у багатьох областях зберігається суттєвий дефіцит вологи та надзвичайна пожежна небезпека 5 класу", — зазначив синоптик.

Прогноз розподілу аномалій кількості опадів у Європі на листопад 2021 р. (за даними tropicaltidbits.com)

Також синоптик розповів, що періодично спостерігатимуться тумани – вони є звичайним явищем для другої половини осені.

Коли чекати сніг у листопаді

Щодо першого снігу, то до середини листопада малоймовірне його випадання (за винятком Карпат). Періодів із потужним вторгненням холоду чекати також не варто, додав Кібальчич.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у перші дні листопада в Україні очікуються дощі.