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Аномальне тепло та циклони: синоптик дав прогноз погоди на листопад

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Листопад порадує теплом Новина оновлена 01 листопада 2021, 09:25
Листопад порадує теплом

Синоптик розповів, до якої погоди готуватися у листопаді

У листопаді на українців очікує аномально тепла погода. Про це йдеться у прогнозі на місяць синоптика Ігоря Кібальчича, озвученого у коментарі "Телеграфу".

За розрахунками чисельної прогностичної моделі CFSv2, головною особливістю атмосферної циркуляції над Європейським регіоном буде переважання сталого західного та південно-західного перенесення. Це означає, що над акваторією Північної Атлантики проходитиме процес активного циклогенезу. Відповідно до провідного потоку, циклони зміщуватимуться на схід, але в основному по північній частині Європи. Крім цього, додає синоптик, є значна ймовірність розвитку малорухливої баричної улоговини на Середземномор’ї. Внаслідок цього у східній частині Європи переважатиме перенесення повітряних мас з півдня та південного заходу.

 

Прогноз розподілу аномалій атмосферного тиску Європою на листопад 2021 р. (за даними tropicaltidbits.com)
Прогноз розподілу аномалій атмосферного тиску Європою на листопад 2021 р. (за даними tropicaltidbits.com)

Найтепліше буде на початку листопада

З урахуванням ймовірного розвитку зазначених циркуляційних особливостей, на всій території України листопад очікується аномально теплим.

"Найбільші відхилення середньомісячної температури прогнозуються в північних і східних областях. Тут листопад може вийти на 3-4 градуси вище за кліматичну норму. Причому найтеплішою буде перша декада місяця", — прогнозує Кібальчич.

В решті областей України відхилення середньомісячної температури становитиме в межах від +1 до +2 градуси.

Прогноз розподілу аномалій температури повітря Європою на листопад 2021 р. (за даними tropicaltidbits.com)
Прогноз розподілу аномалій температури повітря Європою на листопад 2021 р. (за даними tropicaltidbits.com)

Кількість опадів у листопаді – у нормі

Як розповів експерт, приземне поле атмосферного тиску очікується над Україною трохи зниженим у середньому за місяць, тому періодично проходитимуть циклони. Отже, кількість опадів у країні очікується у межах кліматичної норми. У західних та центральних областях – трохи більше норми (близько 50 – 70 мм на місяць).

"Така циркуляція має сприятливо позначитися на аграрному секторі, з урахуванням того, що на кінець жовтня у багатьох областях зберігається суттєвий дефіцит вологи та надзвичайна пожежна небезпека 5 класу", — зазначив синоптик.

Прогноз розподілу аномалій кількості опадів у Європі на листопад 2021 р. (за даними tropicaltidbits.com)
Прогноз розподілу аномалій кількості опадів у Європі на листопад 2021 р. (за даними tropicaltidbits.com)

Також синоптик розповів, що періодично спостерігатимуться тумани – вони є звичайним явищем для другої половини осені.

Коли чекати сніг у листопаді

Щодо першого снігу, то до середини листопада малоймовірне його випадання (за винятком Карпат). Періодів із потужним вторгненням холоду чекати також не варто, додав Кібальчич.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у перші дні листопада в Україні очікуються дощі.

Теги:
#Погода #Листопад #Погода в Україні #Прогноз погоди
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