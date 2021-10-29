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Україну накриє сезон дощів, але подекуди потеплішає до 20℃

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Дощ накриє майже всі регіони. Новина оновлена 29 жовтня 2021, 16:31
Дощ накриє майже всі регіони.

Негода прийде із заходу.

Осінні дощі прийдуть в Україну вже найближчого тижня — кінець жовтня обіцяє бути ще малохмарним, але вже з перших чисел листопада краще наготувати парасольку.

Про це свідчать дані сайту Weather.com.

У різних частинах країни, починаючи з останньої суботи жовтня, почнеться потепління. Одним із його лідерів стане Херсонщина. В обласному центрі погодний сайт обіцяє 20 градусів тепла за тиждень — у п’ятницю, 5 листопада.

Прогноз погоди у Херсоні на тиждень
Прогноз погоди у Херсоні на тиждень

Зазначимо, що саме цей день вчені академії наук визначили як піковий за кількістю нових випадків COVID-19 на два тижні.

З першого та другого листопада розпочнуться дощі у різних частинах країни — Чернівцях, Харкові, Сумах, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі.

Дані Укргідрометцентру свідчать, що негода почнеться із заходу і вже до 3 листопада накриє більшу частину України.

Прогноз погоди в Україні на 3 листопада
Прогноз погоди в Україні на 3 листопада

При цьому не значно потеплішає на півночі та сході, на заході варто чекати на похолодання, в основному на Закарпатті. Південні та деякі інші регіони побачать додаткові градуси тепла на термометрах. В Одесі, наприклад, очікується підвищення до +18, а у Дніпрі, Запоріжжі та Чернівцях — до 19 градусів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у листопаді відзначається низка свят, серед яких всесвітній день дитини.

Теги:
#Україна #Дощі #Потепління #Прогноз погоди
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