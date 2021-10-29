Украину накроет сезон дождей, но местами потеплеет до 20℃
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Непогода придет с запада.
Осенние дожди придут в Украину уже в ближайшую неделю — конец октября обещает быть еще малооблачным, но уже с первых чисел ноября лучше наготовить зонт.
Об этом свидетельствуют данные сайта Weather.com.
В разных частях страны начиная с последней субботы октября начнется потепление. Одним из его лидеров станет Херсонщина. В областном центре погодный сайт обещает 20 градусов тепла ровно через неделю — в пятницу, 5 ноября.
Отметим, что именно этот день ученые академии наук определили как пиковый по количеству новых случаев COVID-19 на ближайшие две недели.
С первого и второго ноября начнутся дожди в разных частях страны — Черновцах, Харькове, Сумах, Одессе, Запорожье, Днепре.
Данные Укргидрометцентра свидетельствуют, что непогода начнется с запада и уже к 3 ноября накроет большую часть Украины.
При этом не значительно потеплеет на севере и востоке, на западе стоит ждать похолодания, в основном на Закарпатье. Южные и некоторые центральные регионы увидят дополнительные градусы тепла на своих термометрах. В Одессе, например, ожидается повышение до +18, а в Днепре, Запорожье и Черновцах — до 19.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в ноябре отмечается ряд праздников, среди которых всемирный день ребенка.
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