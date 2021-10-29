Укр

Украину накроет сезон дождей, но местами потеплеет до 20℃

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
65
Дождь накроет почти все регионы. Новость обновлена 29 октября 2021, 16:31
Дождь накроет почти все регионы.

Непогода придет с запада.

Осенние дожди придут в Украину уже в ближайшую неделю — конец октября обещает быть еще малооблачным, но уже с первых чисел ноября лучше наготовить зонт. 

Об этом свидетельствуют данные сайта Weather.com.

В разных частях страны начиная с последней субботы октября начнется потепление. Одним из его лидеров станет Херсонщина. В областном центре погодный сайт обещает 20 градусов тепла ровно через неделю — в пятницу, 5 ноября.

Прогноз погоды в Херсоне на неделю
Прогноз погоды в Херсоне на неделю

Отметим, что именно этот день ученые академии наук определили как пиковый по количеству новых случаев COVID-19 на ближайшие две недели. 

С первого и второго ноября начнутся дожди в разных частях страны — Черновцах, Харькове, Сумах, Одессе, Запорожье, Днепре. 

Данные Укргидрометцентра свидетельствуют, что непогода начнется с запада и уже к 3 ноября накроет большую часть Украины. 

Прогноз погоды в Украине на 3 ноября
Прогноз погоды в Украине на 3 ноября

При этом не значительно потеплеет на севере и востоке, на западе стоит ждать похолодания, в основном на Закарпатье. Южные и некоторые центральные регионы увидят дополнительные градусы тепла на своих термометрах. В Одессе, например, ожидается повышение до +18, а в Днепре, Запорожье и Черновцах — до 19.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ноябре отмечается ряд праздников, среди которых всемирный день ребенка.

Теги:
#Украина #Дожди #Потепление #Прогноз погоды
Больше всего больных в Одессе, Днепре, Львове и Киеве
Украина
Украина второй день подряд ставит новые рекорды заболеваемости, а число выздоровевших падает
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Больше всего больных в Одессе, Днепре, Львове и Киеве
Украина второй день подряд ставит новые рекорды заболеваемости, а число выздоровевших падает
Дата публикации
Категория
Агитация накануне мэрских выборов в Харькове проходит вяло, невзирая на противостояние двух главных конкурентов - Терехова и Добкина
А выборы вообще будут? Как выглядит Харьков в борьбе за мэрское кресло (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Некоторые заведения предпочли возобновить обучение дистанционно
В украинских школах продлевают каникулы: где и на сколько (список городов)
Дата публикации
Категория
Политический эксперт Константин Бондаренко
"Майдан – это лидеры и лозунги. Ни одного, ни другого в Украине сегодня нет", – политолог Бондаренко
Дата публикации
Категория
Против Коли Харьковского выступила группа известных бизнесменов из Харькова, Одессы и Киева
Видные украинские бизнесмены заступились за пострадавших в нашумевшей харьковской аварии