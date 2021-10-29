Украину накроет сезон дождей, но местами потеплеет до 20℃

Непогода придет с запада.

Осенние дожди придут в Украину уже в ближайшую неделю — конец октября обещает быть еще малооблачным, но уже с первых чисел ноября лучше наготовить зонт.

Об этом свидетельствуют данные сайта Weather.com.

В разных частях страны начиная с последней субботы октября начнется потепление. Одним из его лидеров станет Херсонщина. В областном центре погодный сайт обещает 20 градусов тепла ровно через неделю — в пятницу, 5 ноября.

Прогноз погоды в Херсоне на неделю

Отметим, что именно этот день ученые академии наук определили как пиковый по количеству новых случаев COVID-19 на ближайшие две недели.

С первого и второго ноября начнутся дожди в разных частях страны — Черновцах, Харькове, Сумах, Одессе, Запорожье, Днепре.

Данные Укргидрометцентра свидетельствуют, что непогода начнется с запада и уже к 3 ноября накроет большую часть Украины.

Прогноз погоды в Украине на 3 ноября

При этом не значительно потеплеет на севере и востоке, на западе стоит ждать похолодания, в основном на Закарпатье. Южные и некоторые центральные регионы увидят дополнительные градусы тепла на своих термометрах. В Одессе, например, ожидается повышение до +18, а в Днепре, Запорожье и Черновцах — до 19.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ноябре отмечается ряд праздников, среди которых всемирный день ребенка.