Укр

Международный день студента и праздник бухгалтеров: календарь праздников на ноябрь

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
25
Какие праздники будут в ноябре Новость обновлена 29 октября 2021, 16:06
Какие праздники будут в ноябре

Праздников в ноябре будет много, но, увы, без дополнительных выходных.

Последний осенний месяц уже стучится в двери, повевая холодком и "красной зоной" в Киеве, а это значит, что пора составлять план на ноябрь, чтобы спланировать свой отдых. 

В ноябре представители многих профессий будут отмечать свои профессиональные праздники. К примеру: День железнодорожника, День работника социальной сферы, Международный день бухгалтера, День работникoв радио, телевидения и связи и др. Также, 17 ноября отмечается праздник всех учащихся в ВУЗах — Международный день студентов.

Кроме того, 9 ноября отмечается День украинской письменности, а 10 — Всемирный день науки. А 27 ноября украинцы будут почитать память жертв голодоморов.

Календарь праздников в ноябре
Календарь праздников в ноябре

Ранее, "Телеграф" писал, какую погоду стоит ожидать украинцам в последние дни октября.

Теги:
#Ноябрь #Праздники #Международные праздники #Государственные праздники
Больше всего больных в Одессе, Днепре, Львове и Киеве
Украина
Украина второй день подряд ставит новые рекорды заболеваемости, а число выздоровевших падает
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Больше всего больных в Одессе, Днепре, Львове и Киеве
Украина второй день подряд ставит новые рекорды заболеваемости, а число выздоровевших падает
Дата публикации
Категория
Агитация накануне мэрских выборов в Харькове проходит вяло, невзирая на противостояние двух главных конкурентов - Терехова и Добкина
А выборы вообще будут? Как выглядит Харьков в борьбе за мэрское кресло (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Все пострадавшие в обстрелах были срочно госпитализированы
Агрессия усиливается: боевики подстрелили сразу троих украинских военных на Донбассе
Дата публикации
Категория
В ОП приближенный к олигарху мужчина побывал зимой 2021 года
Не верю глазам: пропавший соратник Фирташа у Офиса Зеленского взволновал украинцев (фото)
Дата публикации
Категория
Против Коли Харьковского выступила группа известных бизнесменов из Харькова, Одессы и Киева
Видные украинские бизнесмены заступились за пострадавших в нашумевшей харьковской аварии