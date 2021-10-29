Международный день студента и праздник бухгалтеров: календарь праздников на ноябрь

Праздников в ноябре будет много, но, увы, без дополнительных выходных.

Последний осенний месяц уже стучится в двери, повевая холодком и "красной зоной" в Киеве, а это значит, что пора составлять план на ноябрь, чтобы спланировать свой отдых.

В ноябре представители многих профессий будут отмечать свои профессиональные праздники. К примеру: День железнодорожника, День работника социальной сферы, Международный день бухгалтера, День работникoв радио, телевидения и связи и др. Также, 17 ноября отмечается праздник всех учащихся в ВУЗах — Международный день студентов.

Кроме того, 9 ноября отмечается День украинской письменности, а 10 — Всемирный день науки. А 27 ноября украинцы будут почитать память жертв голодоморов.

Календарь праздников в ноябре

Ранее, "Телеграф" писал, какую погоду стоит ожидать украинцам в последние дни октября.