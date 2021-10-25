Какие сюрпризы готовит погода в конце октября: прогноз синоптика

Последняя неделя октября пройдет без значительных осадков

На этой неделе, с 25 по 31 октября, в Украине будет преобладать сухая погода, а в ряде регионов повысится пожарная опасность. Об этом сообщил "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич.

По словам синоптика, в начале текущей недели наша страна окажется под влиянием мощного антициклона Quedlinburgia, пришедшего с Центральной Европы. Но к середине недели антициклон будет постепенно преобразовываться в поле повышенного давления. В выходные, 30 и 31 октября, проявится антициклон с Европейской территории России.

Осадков до конца месяца украинцам ожидать не стоит. Только в пятницу, 29 октября, в северо-восточных регионах местами вероятны небольшие дожди.

Прогноз погоды на 25-27 октября

Синоптик отмечает, что температура воздуха в первой половине недели ожидается на 3-5 градусов ниже нормы. В частности, нас жду холодные ночи. С понедельника по среду, 25-27 октября, в большинстве регионов минимальные температуры достигнут 0-5 градусов мороза. Тогда как на Левобережье Украины 26 и 27 октября ночью может быть и -3-8 градусов.

С понедельника по вторник холоднее всего будет на севере и востоке Украине, где днем ожидается от 6 до 11 градусов тепла. На остальной территории страны столбики термометров будут подниматься до 10-15 градусов со знаком "плюс".

Прогноз погоды на 28-31 октября

Начиная с четверга, 28 октября, ночью станет теплее. Температура будет составлять от -2 до +3 градусов. Этому поспособствует поступление более теплого воздуха с Центральной Европы, а еще увеличение количества облаков. Станет теплее и в дневное время. Так, ожидается до 12-17 градусов тепла, а на юге и западе может быть и +20.

Кибальчич добавил, что в целом средняя температура в течение следующей недели будет близка к норме, но в центральных и южных регионах — местами ниже многолетних значений на пару градусов.

Также добавим, что ветер в течение новой недели будет слабым, преимущественно южного и юго-западного направлений, со скоростью 5-10 м/с.

Синоптик сообщил, что в ближайшие семь дней в большинстве областей будет преобладать 4 и 5 класс пожарной опасности. Причиной этому служит длительное отсутствие осадков и низкая влажность воздуха.

Кроме того, атмосферное давление в эти дни будет повышенным: 1027-1032 гПа, что на 7-12 единиц выше климатической нормы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе разбушевался шквальный ветер. Ураган засняли на видео.