Украинцев ждет аномально теплая погода: как долго продлится "бабье лето"

В ближайшие дни украинцев порадует теплая погода, вот только будет ветрено

В Украину пришла волна потепления, но полноценного бабьего лета в октябре так и не случилось. Об этом "Телеграфу" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Погода в четверг, 21 октября

В четверг, 21 октября, в связи с активным выносом теплой воздушной массы с Центральной Европы, со стран Балканского полуострова ожидается существенное повышение температуры по всей территории Украины. Ночные температуры достигнут +7-12 градусов, дневные – в пределах +13-18, в южных регионах – местами до +20-22 градусов. Кроме того, в четверг в большинстве областей усилится ветер южного и юго-западного направления до 7-12 м\сек, отдельные порывы местами будут достигать 15-20 м\сек. Как пояснил синоптик, погода будет теплее, чем предполагает норма для этого периода, но более ветреной.

Погода в пятницу, 22 октября

Теплая воздушная масса сохранится на территории нашей страны и в пятницу, 22 октября. Ночью столбики термометров будут достигать порядка 8-13, днем – 15-20, на юге – местами до 20-22 градусов тепла. Ветер несколько ослабеет в этот день.

Аномалию температуры воздуха в Европе на 22 октября иллюстрирует карта.

"Хорошо заметно, что у нас будет довольно тепло, с превышением дневных температур относительно нормы на 6-8 градусов", — добавил синоптик.

Карта на 22 октября

Погода в субботу и воскресенье, 23-24 октября

В выходные дни температура, начиная с западных областей Украины, будет постепенно понижаться. Это связано с затоком холодной арктической воздушной массы со стороны Скандинавского полуострова, Баренцева моря. Так что на западе температура ночью 23-24 октября будет составлять 5-10, а днем – 9-14 градусов тепла. На остальной территории Украины, особенно на юге и востоке, еще сохранится теплая погода. То есть температура воздуха будет выше нормы для этих дней на 2-4 градуса. Значительных осадков в этот период не ожидается.

Кибальчич добавил, что до конца текущей недели дожди могут пройти только местами в западных регионах. А в выходные дни наибольшая вероятность осадков – в Приазовье и Крыму.

"Можно сказать, что данный период потепления соответствует бабьему лету, однако кратковременному. Поскольку температура будет превышать климатическую норму буквально 3-4 дня. Полноценного бабьего лета, в принципе, мы так и не получили. Во всяком случае, никаких температурных рекордов ждать не стоит. Это просто очередной период потепления на фоне характерной для октября погоды", — резюмировал Игорь Кибальчич.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда в Украине может выпасть первый снег.