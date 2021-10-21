На українців чекає аномально тепла погода: як довго триватиме "бабине літо"

У найближчі дні українців порадує тепла погода, ось тільки буде вітряно

В Україну прийшла хвиля потепління, але повноцінного бабиного літа в жовтні так і не сталося. Про це "Телеграфу" повідомив синоптик Ігор Кибальчич.

Погода у четвер, 21 жовтня

У четвер, 21 жовтня, в зв’язку з активним виносом теплої повітряної маси з Центральної Європи, країн Балканського півострова очікується істотне підвищення температури по всій території України. Нічні температури досягнуть +7-12 градусів, денні — в межах +13-18, у південних регіонах — місцями до +20-22 градусів. Крім того, в четвер у більшості областей посилиться вітер південного і південно-західного напрямку до 7-12 м\сек, окремі пориви місцями сягатимуть 15-20 м\сек. Як пояснив синоптик, погода буде тепліше, ніж передбачає норма для цього періоду, але більш вітряною.

Погода в п’ятницю, 22 жовтня

Тепла повітряна маса збережеться на території нашої країни і в п’ятницю, 22 жовтня. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть близько 8-13, вдень — 15-20, на півдні — місцями до 20-22 градусів тепла. Вітер дещо ослабне в цей день.

Аномалію температури повітря в Європі на 22 жовтня ілюструє карта.

"Добре помітно, що у нас буде досить тепло, з перевищенням денних температур щодо норми на 6-8 градусів", — додав синоптик.

Карта на 22 жовтня

Погода в суботу та неділю, 23-24 жовтня

У вихідні дні температура, починаючи з західних областей України, буде поступово знижуватися. Це пов’язано з затіканням холодної арктичної повітряної маси з боку Скандинавського півострова, Баренцева моря. Тож на заході температура вночі 23-24 жовтня становитиме 5-10, а вдень — 9-14 градусів тепла. На решті території України, особливо на півдні та сході, ще збережеться тепла погода. Тобто температура повітря буде вищою за норму для цих днів на 2-4 градуси. Значних опадів в цей період не очікується.

Кибальчич додав, що до кінця поточного тижня дощі можуть пройти лише місцями в західних регіонах. А у вихідні дні найбільша ймовірність опадів — в Приазов’ї та Криму.

"Можна сказати, що цей період потепління відповідає бабиному літу, проте короткочасному. Оскільки температура буде перевищувати кліматичну норму буквально 3-4 дні. Повноцінного бабиного літа, в принципі, ми так і не отримали. У всякому разі, ніяких температурних рекордів чекати не варто. Це просто черговий період потепління на тлі характерної для жовтня погоди", — резюмував Ігор Кибальчич.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли в Україні може випасти перший сніг.