“Сносит вывески и детей до 8 лет": в сети показали, какой ветер бушует в Одессе (видео)

Спастись от шквала можно только спрятавшись в здании — иначе сбивает с ног

В четверг, 21 октября, одесситам и гостям города пришлось столкнуться с очередным "подарком" природы. При этом столкнуться — в прямом смысле слова, ведь избежать сильных порывов ветра, выйдя на улицу, просто невозможно.

Видезаписью, где запечатлена разрушительная сила ветра, поделились в местном Telegram-канале "Курс Одесса".

Главной героиней ролика стала фармацевт одной из аптек в ЖК "Михайловский городок", которая пыталась затащить внутрь зданий отвалившуюся с вывески букву. Однако порывы ветра были настолько мощными, что ей пришлось отбросить эту затею, с силой закрыв дверь. В это же время шквальный порыв оторвал еще букву, играя с ней, будто ребенок.

"Коротко о погоде: лёгкий ветерок сносит вывески, мимо пролетают птицы, мелкие домашние животные и дети до 8 лет", — отметили авторы ролика.

Комментаторы отмечают, что с тем, как Одесса любит ветреную погоду, владельцам магазинов и аптек следует более ответственно подходить к вопросу крепежа вывесок. Некоторые же считают, что проблема не в погоде, а в неправильном строительстве жилкомплекса.

"Да никогда там не было такого ветра. "Будова" бы ещё 35 этажей выстроила — вообще бы снесло всех. Эти когда заселились, балконы ещё не были застеклены — соседние дворы белье их ловили. Нарушена роза ветров или как там ее. Ходить нереально", — заметил Telegram-пользователь под ником Polly.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в четверг в Украине должен был усилиться ветер, но при этом погода дальше обещает быть более теплой, нежели обычно в это время года.