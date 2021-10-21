Рус

"Зносить вивіски і дітей до 8 років": в мережі показали, який вітер бушує в Одесі (відео)

Автор
Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
51
Пориви вітру Новина оновлена 21 жовтня 2021, 14:56
Пориви вітру

Врятуватися від шквалу можна тільки сховавшись всередині будівлі — інакше збиває з ніг

У четвер, 21 жовтня, одеситам і гостям міста довелося зіткнутися з черговим "подарунком" природи. При цьому зіткнутися — в прямому сенсі слова, адже уникнути сильних поривів вітру, вийшовши на вулицю, просто неможливо.

Відеозаписом, де зображена руйнівна сила вітру, поділилися в місцевому Telegram-каналі "Курс Одеса".

Головною героїнею ролика стала фармацевт однієї з аптек у ЖК "Михайлівське містечко", яка намагалася затягнути всередину будівель літеру, яка відвалилася з вивіски. Однак пориви вітру були настільки потужними, що їй довелося облишити цю затію, з силою зачинивши двері. В цей же час шквальний порив відірвав ще одну букву, граючись із нею, ніби дитина.

"Коротко про погоду: легкий вітерець зносить вивіски, повз пролітають птахи, дрібні домашні тварини і діти до 8 років", — зазначили автори ролика.

Коментатори зпзначають, що з тим, як Одеса "любить" вітряну погоду, власникам магазинів і аптек слід більш відповідально підходити до питання кріплення вивісок. Деякі ж вважають, що проблема не в погоді, а в неправильному будівництві житлового комплексу.

"Та ніколи там не було такого вітру. "Будова" б ще 35 поверхів вибудувала — взагалі б знесло всіх. Ці коли заселилися, балкони ще не були засклені — сусідні двори білизну їхню ловили. Порушена роза вітрів чи як там її. Ходити нереально", — зауважив Telegram-користувач під ніком Polly.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в четвер в Україні повинен був посилитися вітер, але при цьому погода надалі обіцяє бути більш теплою, ніж зазвичай в цей час року.

Теги:
#Одеса #Погода #Вітер
Масковий режим в Києві.
Київ
У Києві готуються оголосити "червону" зону: що відомо
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Масковий режим в Києві.
У Києві готуються оголосити "червону" зону: що відомо
Дата публікації
Категорія
У Мінфіні називають бюджет-2022 збалансованим
"Мінфін пішов на кричуще порушення правил": що не так з Держбюджетом-2022
Дата публікації
Категорія
Україна відновила "рекорд" за кількістю хворих "короною" за добу
Україна побила історичні рекорди смертності і захворюваності на коронавірус
Дата публікації
Категорія
Тепло триватиме до кінця тижня, але не у всіх областях
На українців чекає аномально тепла погода: як довго триватиме "бабине літо"
Дата публікації
Категорія
Перевірка документів на вокзалі в Києві.
В Україні почали перевіряти сертифікати перед поїздками: як це виглядає (фото)