"Зносить вивіски і дітей до 8 років": в мережі показали, який вітер бушує в Одесі (відео)

Врятуватися від шквалу можна тільки сховавшись всередині будівлі — інакше збиває з ніг

У четвер, 21 жовтня, одеситам і гостям міста довелося зіткнутися з черговим "подарунком" природи. При цьому зіткнутися — в прямому сенсі слова, адже уникнути сильних поривів вітру, вийшовши на вулицю, просто неможливо.

Відеозаписом, де зображена руйнівна сила вітру, поділилися в місцевому Telegram-каналі "Курс Одеса".

Головною героїнею ролика стала фармацевт однієї з аптек у ЖК "Михайлівське містечко", яка намагалася затягнути всередину будівель літеру, яка відвалилася з вивіски. Однак пориви вітру були настільки потужними, що їй довелося облишити цю затію, з силою зачинивши двері. В цей же час шквальний порив відірвав ще одну букву, граючись із нею, ніби дитина.

"Коротко про погоду: легкий вітерець зносить вивіски, повз пролітають птахи, дрібні домашні тварини і діти до 8 років", — зазначили автори ролика.

Коментатори зпзначають, що з тим, як Одеса "любить" вітряну погоду, власникам магазинів і аптек слід більш відповідально підходити до питання кріплення вивісок. Деякі ж вважають, що проблема не в погоді, а в неправильному будівництві житлового комплексу.

"Та ніколи там не було такого вітру. "Будова" б ще 35 поверхів вибудувала — взагалі б знесло всіх. Ці коли заселилися, балкони ще не були засклені — сусідні двори білизну їхню ловили. Порушена роза вітрів чи як там її. Ходити нереально", — зауважив Telegram-користувач під ніком Polly.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в четвер в Україні повинен був посилитися вітер, але при цьому погода надалі обіцяє бути більш теплою, ніж зазвичай в цей час року.