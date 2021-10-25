Які сюрпризи готує погода в кінці жовтня: прогноз синоптика

Останній тиждень жовтня пройде без значних опадів

На цьому тижні, з 25 по 31 жовтня, в Україні буде переважати суха погода, а в ряді регіонів підвищиться пожежна небезпека. Про це повідомив "Телеграфу" синоптик Ігор Кибальчич.

За словами синоптика, на початку поточного тижня наша країна опиниться під впливом потужного антициклону Quedlinburgia, який прийшов з Центральної Європи. Але до середини тижня антициклон буде поступово перетворюватися в поле підвищеного тиску. У вихідні, 30 і 31 жовтня, проявиться антициклон з Європейської території Росії.

Опадів до кінця місяця українцям не варто очікувати. Тільки в п’ятницю, 29 жовтня, в північно-східних регіонах місцями можливі невеликі дощі.

Прогноз погоди на 25-27 жовтня

Синоптик зазначає, що температура повітря в першій половині тижня очікується на 3-5 градусів нижче норми. Зокрема, на нас чекають холодні ночі. З понеділка по середу, 25-27 жовтня, в більшості регіонів мінімальні температури досягнуть 0-5 градусів морозу. Тоді як на Лівобережжі України 26 і 27 жовтня вночі може бути і -3-8 градусів.

З понеділка по вівторок найхолодніше буде на півночі та сході України, де вдень очікується від 6 до 11 градусів тепла. На решті території країни стовпчики термометрів підніматимуться до 10-15 градусів зі знаком "плюс".

Прогноз погоди на 28-31 жовтня

Починаючи з четверга, 28 жовтня, вночі стане тепліше. Температура становитиме від -2 до +3 градусів. Цьому посприяє надходження більш теплого повітря з Центральної Європи, а ще збільшення кількості хмар. Стане тепліше і в денний час. Так, очікується до 12-17 градусів тепла, а на півдні та заході може бути і +20.

Кибальчич додав, що в цілому середня температура протягом наступного тижня буде близькою до норми, але в центральних і південних регіонах — місцями нижче багаторічних значень на пару градусів.

Також додамо, що вітер протягом нового тижня буде слабким, переважно південного і південно-західного напрямків, зі швидкістю 5-10 м/с.

Синоптик повідомив, що в найближчі сім днів у більшості областей переважатиме 4 і 5 клас пожежної небезпеки. Причиною цього є тривала відсутність опадів і низька вологість повітря.

Крім того, атмосферний тиск у ці дні буде підвищеним: 1027-1032 гПа, що на 7-12 одиниць вище кліматичної норми.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі розбушувався шквальний вітер. Ураган зняли на відео.