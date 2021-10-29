Міжнародний день студента та свято бухгалтерів: календар свят на листопад

Свят у листопаді буде багато, але, на жаль, без додаткових вихідних.

Останній осінній місяць уже стукає у двері холодком і "червоною зоною", а це означає, що настав час складати план на листопад, щоб спланувати свій відпочинок.

У листопаді представники багатьох професій відзначатимуть свої професійні свята. Наприклад: День залізничника, День працівника соціальної сфери, Міжнародний день бухгалтера, День працівників радіо, телебачення та зв’язку та ін. Також, 17 листопада відзначається свято всіх учнів у ВНЗ — Міжнародний день студентів.

Крім того, 9 листопада відзначається День української писемності, а 10 – Всесвітній день науки. А 27 листопада українці вшановуватимуть пам’ять жертв голодоморів.

Календар свят у листопаді

Раніше "Телеграф" писав, на яку погоду варто очікувати українцям в останні дні жовтня.