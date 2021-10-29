Рус

Міжнародний день студента та свято бухгалтерів: календар свят на листопад

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
34
Які свята будуть у листопаді Новина оновлена 29 жовтня 2021, 16:23
Які свята будуть у листопаді

Свят у листопаді буде багато, але, на жаль, без додаткових вихідних.

Останній осінній місяць уже стукає у двері холодком і "червоною зоною", а це означає, що настав час складати план на листопад, щоб спланувати свій відпочинок.

У листопаді представники багатьох професій відзначатимуть свої професійні свята. Наприклад: День залізничника, День працівника соціальної сфери, Міжнародний день бухгалтера, День працівників радіо, телебачення та зв’язку та ін. Також, 17 листопада відзначається свято всіх учнів у ВНЗ — Міжнародний день студентів.

Крім того, 9 листопада відзначається День української писемності, а 10 – Всесвітній день науки. А 27 листопада українці вшановуватимуть пам’ять жертв голодоморів.

Календар свят у листопаді
Календар свят у листопаді

Раніше "Телеграф" писав, на яку погоду варто очікувати українцям в останні дні жовтня.

Теги:
#Листопад #Свята #Міжнародні свята #Державні свята
Найбільше хворих в Одесі, Дніпрі, Львові та Києві
Україна
Україна другий день поспіль ставить нові рекорди захворюваності, а кількість одужаючих падає
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Найбільше хворих в Одесі, Дніпрі, Львові та Києві
Україна другий день поспіль ставить нові рекорди захворюваності, а кількість одужаючих падає
Дата публікації
Категорія
Агітація напередодні мерських виборів у Харкові проходить мляво, незважаючи на протистояння двох головних конкурентів – Терехова та Добкіна
А вибори взагалі будуть? Як виглядає Харків у боротьбі за крісло мера (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Усіх постраждалих в обстрілі терміново госпіталізовано
Агресія посилюється: бойовики підстрелили одразу трьох українських військових на Донбасі
Дата публікації
Категорія
В ОП наближений до олігарха чоловік побував узимку 2021 року
Не вірю очам: зниклий соратник Фірташа біля Офісу Зеленського схвилював українців (фото)
Дата публікації
Категорія
Проти Колі Харківського виступила група відомих бізнесменів з Харкова, Одеси та Києва
Відомі українські бізнесмени заступилися за постраждалих у харківській аварії