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Посівний календар городника та садівника на листопад 2021: сприятливі дні

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Названі сприятливі та несприятливі дні для роботи на городі та в саду
Названі сприятливі та несприятливі дні для роботи на городі та в саду

Слід встигнути провести підзимові посіви

У листопаді природа готується до зими та переходить у фазу спокою та сну. До морозів можна посадити і підсіяти в заздалегідь підготовлені грядки. Для цього нам знадобиться місячний календар, який допоможе вибрати вдалий час для всіх маніпуляцій на городі та в саду.

Молодик і повня пригнічують зростання та розвиток рослин. Посіви та посадки у ці дні дуже несприятливі. Зростаючий Місяць сприяє зростанню надземних частин рослин, а ось спадаючий — розвитку кореневищ і бульб. Саме тому в періоди спадаючого Місяця краще працювати з коренеплодами, цибулинними та бульбовими культурами, а в період зростаючого – із зеленню та всім, що приносить урожай над ґрунтом.

Фази Місяця у листопаді 2021 року

  • Спадаючий Місяць – до 4 листопада і з 20 листопада.
  • Молодик — 5 листопада.
  • Зростаючий Місяць – з 6 по 18 листопада.
  • Повня – 19 листопада.

Вдалі дні для посівів та посадок: 2, 3, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 29 та 30 листопада.

Несприятливі дні для посівів та посадок: 4, 5, 10, 11 та 19 листопада.

Раніше "Телеграф" писав, коли не можна підстригати волосся в останньому осінньому місяці 2021 року.

Теги:
#Місячний календар #Посіви #календарі
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