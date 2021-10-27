Вдалі дати в листопаді 2021: місячний календар на останній місяць осені

Щоб уникнути неприємностей, варто враховувати фази Місяця

Залежно від місячного циклу, події у житті можуть радувати чи, навпаки, засмучувати. Якщо заздалегідь знати про всі сприятливі та несприятливі дати місяця, можна мінімізувати кількість розчарувань у своєму житті.

"Телеграф" розповідає, у які дні варто здійснювати задумане, а у які краще пригальмувати з реалізацією планів у третій місяць осені.

Фази Місяця у листопаді 2021 року

1-4 листопада — спадаючий Місяць.

5 листопада о 00:14 — Молодий місяць . Місяць у знаку Скорпіон. Час прийняття найвідповідальніших рішень. Можна сміливо братися за нові починання, розробляти бізнес-плани нових проектів.

. Місяць у знаку Скорпіон. Час прийняття найвідповідальніших рішень. Можна сміливо братися за нові починання, розробляти бізнес-плани нових проектів. 6-18 листопада — зростаючий Місяць.

19 листопада об 11:57 — Повний місяць . Місяць у знаку Телець. Сприятливий час щодо різнопланових фінансових операцій та угод.

. Місяць у знаку Телець. Сприятливий час щодо різнопланових фінансових операцій та угод. 20-30 листопада — спадаючий Місяць.

Сонячного затемнення в листопаді немає, а ось 19 листопада, окрім повні, відбудеться місячне затемнення ("Листопадний Місяць"). Цього дня не варто піддаватися сплеску емоцій та почуттів. Необхідно бути розважливішим, переглянувши деякі пріоритети у своєму житті. Також категорично не рекомендується проводити хірургічні операції під час повні.

Сприятливим періодом вважається зростаючий Місяць, а несприятливим — спадаючий.

Загальний графік сприятливих та несприятливих днів у листопаді-2021:

Сприятливі дні: 2, 3, 5, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28.

Несприятливі дні: 1, 13, 16, 19, 23, 27, 30.

Нейтральні дні: 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 22, 29.

Раніше астрологи розповіли, кому із знаків Зодіаку пощастить у листопаді 2021 року.