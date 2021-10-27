Удачные даты в ноябре 2021: лунный календарь на последний месяц осени

Чтобы избежать неприятностей, стоит учитывать фазы Луны

В зависимости от лунного цикла, события в жизни человека могут радовать или, наоборот, огорчать. Если заранее знать о всех благоприятных и неблагоприятных датах месяца, можно минимизировать количество разочарований в своей жизни.

"Телеграф" рассказывает, в какие дни стоит осуществлять задуманное, а в какие лучше притормозить с реализацией планов в третий месяц осени.

Фазы Луны в ноябре 2021 года

1-4 ноября — убывающая Луна.

5 ноября в 00:14 — Новолуние . Луна в знаке Скорпион. Время принятия самых ответственных решений. Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы новых проектов.

. Луна в знаке Скорпион. Время принятия самых ответственных решений. Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы новых проектов. 6-18 ноября — растущая Луна.

19 ноября в 11:57 — Полнолуние . Луна в знаке Телец. Благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок.

. Луна в знаке Телец. Благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. 20-30 ноября — убывающая Луна.

Солнечного затмения в ноябре нет, а вот 19 ноября, кроме полнолуние, произойдет лунное затмение ("Листопадная Луна"). В этот день не стоит поддаваться всплескам эмоций и чувств. Необходимо быть рассудительнее, пересмотрев некоторые приоритеты в своей жизни. Также категорически не рекомендуется проводить хирургические операции во время полнолуния.

Благоприятным периодом считается растущая Луна, а неблагоприятным — нисходящая.

Общий график благоприятных и неблагоприятных дней в ноябре-2021:

Благоприятные дни: 2, 3, 5, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28.

Неблагоприятные дни: 1, 13, 16, 19, 23, 27, 30.

Нейтральные дни: 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 22, 29.

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