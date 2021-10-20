Укр

Названы три знака Зодиака, которых ждет сказочное везение этой осенью

Автор
Ольга Броскова
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Автор
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Гороскоп удачи на ноябрь Новость обновлена 20 октября 2021, 13:57
Гороскоп удачи на ноябрь

Эти знаки ждет успех и в работе, и на личном поприще.

Уже почти две трети осени за плечами, но впереди все еще большое количество ярких осенних дней, за которые можно успеть отдохнуть. сходить в отпуск, а то и вовсе развернуть свою жизнь на 180 градусов. Тем более, что астрологи обещают сказочное везение трем знакам Зодиака этой осенью.

Овен

В год Быка Овну везет буквально на каждом шагу, ведь покровитель года считает вас родственным знаком. Даже если у вас возникали какие-то трудности в течение года, в ноябре они все канут в лету. Удача будет сопутствовать вам особенно в том случае, если вы сами будете верить в свои силы.

Лев

Львы в ноябре смогут успешно завершить сложный проект и с успехом пожинать плоды своего труда. В отношениях с семьей все будет складываться очень удачно. Вы будете находиться на пике гармонии и удовольствия.

Козерог

Козерога ждет благоприятное время перемен. Вы много и долго работали, а теперь, наконец, настало время воспользоваться результатами своего труда и отдохнуть.

Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, которым этой осенью стоит поменять работу.

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#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астролог
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