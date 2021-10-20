Названо три знака Зодіаку, на яких чекає казкове везіння цієї осені

На ці знаки чекає успіх і в роботі, і на особистому поприщі.

Уже майже дві третини осені за плечима, але попереду все ще велика кількість яскравих осінніх днів, за які можна встигнути відпочити. сходити у відпустку, а то і зовсім розгорнути своє життя на 180 градусів. Тим більше, що астрологи обіцяють казкове везіння трьом знакам Зодіаку цієї осені.

Овен

У рік Бика Овну щастить буквально на кожному кроку, адже покровитель року вважає вас рідним знаком. Навіть якщо у вас виникали якісь труднощі протягом року, в листопаді вони все зникнуть. Удача буде супроводжувати вас особливо в тому випадку, якщо ви самі будете вірити в свої сили.

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Лев

Леви в листопаді зможуть успішно завершити складний проект і з успіхом пожинати плоди своєї праці. У стосункаїх з родиною все буде складатися дуже вдало. Ви будете перебувати на піку гармонії і задоволення.

Козеріг

Козерога чекає сприятливий час змін. Ви багато і довго працювали, а тепер, нарешті, настав час скористатися результатами своєї праці і відпочити.

Раніше "Телеграф" називав знаки Зодіаку, яким цієї осені варто поміняти роботу.