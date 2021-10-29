Коли краще стригтися і фарбуватися у листопаді 2021: вдалі дні

Найкращий результат стрижки або фарбування волосся залежить від місячних фаз

Згідно з місячним календарем, різні астрологічні події надають певну дію на стрижку волосся людини. Вибравши найвдаліший день для стрижки в останньому місяці осені в 2021 році, ви позбавитеся всього негативного у вашому житті, знайдете гармонію з собою та навколишнім світом.

Такий фактор, як фаза Місяця (молодик, повня, зростаючий чи спадаючий Місяць), впливає на здоров’я і ріст волосся. Стрижка на зростаючий Місяць прискорить ріст волосся, а на спадаючий, навпаки, сповільнить. Для зміни образу підходить повня, а для фарбування волосся — молодик.

Фази Місяця у листопаді 2021 року

Спадаючий Місяць – до 4 листопада і з 20 листопада.

– до 4 листопада і з 20 листопада. Молодик — 5 листопада.

— 5 листопада. Зростаючий Місяць – з 6 по 18 листопада.

– з 6 по 18 листопада. Повня – 19 листопада.

Сприятливі дні для стрижки волосся: 1, 9-10, 13, 17-20, 25, 27 листопада.

Несприятливі дні для стрижки волосся: 5, 22, 24, 29 листопада.

Сприятливі дні для фарбування волосся: 1, 9, 18, 25, 27-28 листопада.

Раніше "Телеграф" писав, представники яких знаків Зодіаку розбагатіють у листопаді 2021 року.