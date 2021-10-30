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Посевной календарь огородника и садовода на ноябрь 2021: благоприятные дни

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Названы благоприятные и неблагоприятны дни для работы в огороде и саду
Названы благоприятные и неблагоприятны дни для работы в огороде и саду

Следует успеть провести подзимние посевы

В ноябре природа готовится к зиме и переходит в фазу покоя и сна. До наступления морозов можно посадить и подсеять в заранее подготовленные грядки. Для этого нам пригодиться лунный календарь, который поможет выбрать удачное время для всех манипуляций в огороде и саду.

Новолуние и полнолуние подавляют рост и развитие растений. Посевы и посадки в эти дни очень неблагоприятны. Растущая Луна способствует росту надземных частей растений, а вот спадающая — развитию корневищ и клубней. Именно поэтому в периоды спадающей Луны лучше работать с корнеплодами, луковичными и клубневыми культурами, а в период растущей – с зеленью и всем, что приносит урожай над почвой.

Фазы Луны в ноябре 2021 года

  • Убывающая Луна – до 4 ноября и с 20 ноября.
  • Новолуние – 5 ноября.
  • Растущая Луна – с 6 по 18 ноября.
  • Полнолуние – 19 ноября.

Удачные дни для посевов и посадок: 2, 3, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 29 и 30 ноября.

Неблагоприятные дни для посевов и посадок: 4, 5, 10, 11 и 19 ноября.

Ранее "Телеграф" писал, когда нельзя подстригать волосы в последнем осеннем месяце в 2021 году.

Теги:
#Лунный календарь #Посевы #календари
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