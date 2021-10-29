Укр

Когда лучше стричься и краситься в ноябре 2021: удачные дни

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
8
Названы благоприятные и неблагоприятные дни для манипуляций с волосами в ноябре-2021 Новость обновлена 29 октября 2021, 16:11
Названы благоприятные и неблагоприятные дни для манипуляций с волосами в ноябре-2021

Наилучший результат стрижки или покраски волос зависит от лунных фаз

Согласно лунному календарю, разные астрологические события оказывают определенное действие на стрижку волос человека. Выбрав самый удачный день для стрижки в последнем месяце осени в 2021 году, вы избавитесь от всего негативного в вашей жизни, найдете гармонию с собой и окружающим миром.

Такой фактор, как фаза Луны (новолуние, полнолуние, растущая или убывающая Луна), влияет на здоровье и рост волос. Стрижка на растущую Луну ускорит рост волос, а на убывающую, наоборот, замедлит. Для изменения образа подходит полнолуние, а для покраски волос — новолуние.

Фазы Луны в ноябре 2021 года

  • Убывающая Луна – до 4 ноября и с 20 ноября.
  • Новолуние – 5 ноября.
  • Растущая Луна – с 6 по 18 ноября.
  • Полнолуние – 19 ноября.

Благоприятные дни для стрижки волос: 1, 9-10, 13, 17-20, 25, 27 ноября.

Неблагоприятные дни для стрижки волос: 5, 22, 24, 29 ноября.

Благоприятные дни для покраски волос: 1, 9, 18, 25, 27-28 ноября.

Ранее "Телеграф" писал, представители которых знаков Зодиака разбогатеют в ноябре 2021 года.

Теги:
#Прически #Лунный календарь #Стрижки #календари
Больше всего больных в Одессе, Днепре, Львове и Киеве
Украина
Украина второй день подряд ставит новые рекорды заболеваемости, а число выздоровевших падает
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Больше всего больных в Одессе, Днепре, Львове и Киеве
Украина второй день подряд ставит новые рекорды заболеваемости, а число выздоровевших падает
Дата публикации
Категория
Агитация накануне мэрских выборов в Харькове проходит вяло, невзирая на противостояние двух главных конкурентов - Терехова и Добкина
А выборы вообще будут? Как выглядит Харьков в борьбе за мэрское кресло (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Все пострадавшие в обстрелах были срочно госпитализированы
Агрессия усиливается: боевики подстрелили сразу троих украинских военных на Донбассе
Дата публикации
Категория
В ОП приближенный к олигарху мужчина побывал зимой 2021 года
Не верю глазам: пропавший соратник Фирташа у Офиса Зеленского взволновал украинцев (фото)
Дата публикации
Категория
Против Коли Харьковского выступила группа известных бизнесменов из Харькова, Одессы и Киева
Видные украинские бизнесмены заступились за пострадавших в нашумевшей харьковской аварии