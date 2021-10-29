Когда лучше стричься и краситься в ноябре 2021: удачные дни
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Наилучший результат стрижки или покраски волос зависит от лунных фаз
Согласно лунному календарю, разные астрологические события оказывают определенное действие на стрижку волос человека. Выбрав самый удачный день для стрижки в последнем месяце осени в 2021 году, вы избавитесь от всего негативного в вашей жизни, найдете гармонию с собой и окружающим миром.
Такой фактор, как фаза Луны (новолуние, полнолуние, растущая или убывающая Луна), влияет на здоровье и рост волос. Стрижка на растущую Луну ускорит рост волос, а на убывающую, наоборот, замедлит. Для изменения образа подходит полнолуние, а для покраски волос — новолуние.
Фазы Луны в ноябре 2021 года
- Убывающая Луна – до 4 ноября и с 20 ноября.
- Новолуние – 5 ноября.
- Растущая Луна – с 6 по 18 ноября.
- Полнолуние – 19 ноября.
Благоприятные дни для стрижки волос: 1, 9-10, 13, 17-20, 25, 27 ноября.
Неблагоприятные дни для стрижки волос: 5, 22, 24, 29 ноября.
Благоприятные дни для покраски волос: 1, 9, 18, 25, 27-28 ноября.
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