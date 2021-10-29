Когда лучше стричься и краситься в ноябре 2021: удачные дни

Наилучший результат стрижки или покраски волос зависит от лунных фаз

Согласно лунному календарю, разные астрологические события оказывают определенное действие на стрижку волос человека. Выбрав самый удачный день для стрижки в последнем месяце осени в 2021 году, вы избавитесь от всего негативного в вашей жизни, найдете гармонию с собой и окружающим миром.

Такой фактор, как фаза Луны (новолуние, полнолуние, растущая или убывающая Луна), влияет на здоровье и рост волос. Стрижка на растущую Луну ускорит рост волос, а на убывающую, наоборот, замедлит. Для изменения образа подходит полнолуние, а для покраски волос — новолуние.

Фазы Луны в ноябре 2021 года

Убывающая Луна – до 4 ноября и с 20 ноября.

– до 4 ноября и с 20 ноября. Новолуние – 5 ноября.

– 5 ноября. Растущая Луна – с 6 по 18 ноября.

– с 6 по 18 ноября. Полнолуние – 19 ноября.

Благоприятные дни для стрижки волос: 1, 9-10, 13, 17-20, 25, 27 ноября.

Неблагоприятные дни для стрижки волос: 5, 22, 24, 29 ноября.

Благоприятные дни для покраски волос: 1, 9, 18, 25, 27-28 ноября.

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