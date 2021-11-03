Донецк в тумане: впечатляющие фото из оккупированного города

Видимость из-за тумана в Донецке ограничена.

В Украине ясное небо и холодная погода сменились незначительным потеплением и влажностью. Это принесло с собой туман, который фиксируют во многих украинских городах.

Не исключением стала и оккупированная территория страны в Донецкой области. Местные жители делятся фотографиями Донецка, окутанного белой пеленой.

Туман ухудшает видимость на дорогах и уже стал причиной нескольких аварий.

Оккупационные чрезвычайные службы предупреждают, что максимальная видимость на дорогах — около 500 метров, но есть места скопления тумана, где ограничен просмотр до сотни метров. Такая погода продлится до 4 ноября.

На одной из фотографий изображена "Донбасс Арена", точнее ее "невидимость" из-за густого тумана. Он стал поводом для пользователей поиронизировать над ситуацией.

Практически на всей территории Украины третьего ноября продолжает держаться пасмурная погода. Согласно данным со спутниковой карты Гидрометцентра наибольшее скопление облаков над северной, восточной и юго-восточной частями страны.

Облака над Украиной

Но, согласно прогнозу, уже четвертого ноября распогодится и жители Украины в большей части областей будут наслаждаться переменной облачностью.

Прогноз погоды в Украине на 4 ноября

Ранее "Телеграф" писал, что густой туман накрыл Москву — рейсы самолетов перенаправляли в другие города, а в интернете город сравнили с фильмами ужасов.