Укр

Донецк в тумане: впечатляющие фото из оккупированного города

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
38
Над Донецком - тучи, в городе - туман. Новость обновлена 03 ноября 2021, 14:12
Над Донецком - тучи, в городе - туман.

Видимость из-за тумана в Донецке ограничена. 

В Украине ясное небо и холодная погода сменились незначительным потеплением и влажностью. Это принесло с собой туман, который фиксируют во многих украинских городах. 

Не исключением стала и оккупированная территория страны в Донецкой области. Местные жители делятся фотографиями Донецка, окутанного белой пеленой. 

Туман ухудшает видимость на дорогах и уже стал причиной нескольких аварий.

Оккупационные чрезвычайные службы предупреждают, что максимальная видимость на дорогах — около 500 метров, но есть места скопления тумана, где ограничен просмотр до сотни метров. Такая погода продлится до 4 ноября. 

На одной из фотографий изображена "Донбасс Арена", точнее ее "невидимость" из-за густого тумана. Он стал поводом для пользователей поиронизировать над ситуацией. 

Практически на всей территории Украины третьего ноября продолжает держаться пасмурная погода. Согласно данным со спутниковой карты Гидрометцентра наибольшее скопление облаков над северной, восточной и юго-восточной частями страны. 

Облака над Украиной
Облака над Украиной

Но, согласно прогнозу, уже четвертого ноября распогодится и жители Украины в большей части областей будут наслаждаться переменной облачностью. 

Прогноз погоды в Украине на 4 ноября
Прогноз погоды в Украине на 4 ноября

Ранее "Телеграф" писал, что густой туман накрыл Москву — рейсы самолетов перенаправляли в другие города, а в интернете город сравнили с фильмами ужасов

Теги:
#Донецк #Погода #Туман
На протесте многие участники - без масок
Киев
Противники вакцинации от COVID-19 перекрыли центр Киева, проехать невозможно (карта, фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
На протесте многие участники - без масок
Противники вакцинации от COVID-19 перекрыли центр Киева, проехать невозможно (карта, фото, видео)
Дата публикации
Категория
Кабмин Украины может существенно обновиться
Нардепов поставили перед фактом: кто из министров вылетит из Кабмина уже на этой неделе
Дата публикации
Категория
В аварии в Харькове погиб 58-летний Игорь Носов
"Это не ДТП, а убийство": дочь погибшего в аварии с Колей Харьковским
Дата публикации
Категория
Антон Поляков
Разыскиваемый хакер, учившийся в Турции – с кем встречался Антон Поляков перед смертью
Дата публикации
Категория
Больница
Простой анализ крови может указать на воспаление легких при COVID-19