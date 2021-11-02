Москва превратилась в Silent Hill и "исчезла" с высоты: видео захватывают

От природных явлений пострадали еще несколько российских городов

Ночь с 1 на 2 ноября стала весьма непростой для жителей Москвы — российская столица буквально "утонула" в плотном тумане.

Подробности в фотографиях и видео сообщают местные Telegram-каналы.

Так Москва выглядела ночью...

...с различных ракурсов

Известно, что природное явление начало "мешаться" еще поздним вечером понедельника. Уже ночью туман стал намного плотнее, а видимость — значительно упала.

"Утонуло" даже колесо обозрения

По заверениям Министерства по чрезвычайным ситуациям России, проблемы с туманом должны исчезнуть ближе к десяти утра 2 ноября (по московскому времени).

Сейчас же большинство жителей и гостей российской столицы щедро делятся своими впечатлениями от пребывания в спрятанном за пеленой городе.

От таких фото мурашки по коже

Некоторые признаются, что на высоте 10-12 этажей московские постройки попросту "растворяются" во мгле. Также есть сложности с передвижением на дорогах. С перебоями работают и аэропорты Москвы — более 100 рейсов были отменены или задержаны из-за погодных условий.

Видимость на дорогах очень плохая

Улицы Москвы похожи на иллюстрацию к фильму ужасов

От отдельных интернет-пользователей можно услышать жалобы на специфический запах воздуха. Это может объяснить появившаяся в сети информация, что одним из источников такого густого тумана мог стать выброс химикатов в промзоне в Новой Москве. Разумеется, такая версия не имеет официального подтверждения.

В целом на шумиху вокруг природного явления люди реагируют по-разному:

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что туман в последние дни не только терроризировал москвичей, но и стал причиной неприятного ДТП под Одессой. Там водитель, потеряв управление из-за плохой видимости, въехал в дом одинокого пенсионера.