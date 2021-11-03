Донецьк у тумані: вражаючі фото з окупованого міста

Видимість через туман у Донецьку обмежена.

В Україні ясне небо та холодна погода змінилися незначним потеплінням та вологістю. Це принесло туман, який фіксують у багатьох українських містах.

Не винятком стала й окупована територія країни на Донеччині. Місцеві жителі діляться фотографіями Донецька, оповитого білою пеленою.

Туман погіршує видимість на дорогах і вже спричинив кілька аварій.

Окупаційні надзвичайні служби застерігають, що максимальна видимість на дорогах — близько 500 метрів, але є місця скупчення туману, де обмежений перегляд до сотні метрів. Така погода триватиме до 4 листопада.

На одній із фотографій зображено "Донбас Арена", точніше її "невидимість" через густий туман. Він став приводом для користувачів поіронізувати ситуацію.

Практично на всій території України 3 листопада тримається похмура погода. За даними із супутникової карти Гідрометцентру найбільше скупчення хмар над північною, східною та південно-східною частинами країни.

Хмари над Україною

Але, згідно з прогнозом, вже четвертого листопада хмари розійдуться і жителі України в більшій частині областей насолоджуватимуться мінливою хмарністю.

Прогноз погоди в Україні на 4 листопада

Раніше Телеграф писав, що густий туман накрив Москву — рейси літаків перенаправляли в інші міста, а в інтернеті місто порівняли з фільмами жахів.