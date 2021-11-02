Москва перетворилася на Silent Hill та зникла з висоти: відео захоплюють

Від природних явищ постраждали ще кілька російських міст

Ніч із 1 на 2 листопада стала доволі непростою для жителів Москви — російська столиця буквально "потонула" у щільному тумані.

Подробиці у фотографіях та відео повідомляють місцеві Telegram-канали.

Так Москва виглядала вночі...

...з різних ракурсів

Відомо, що природне явище почало "заважати" ще пізно ввечері понеділка. Вже вночі туман став набагато щільнішим, а видимість значно впала.

"Потонуло" навіть колесо огляду

Як запевняє Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії, проблеми з туманом повинні зникнути ближче до десятої ранку 2 листопада (за московським часом).

Зараз більшість жителів і гостей російської столиці щедро діляться своїми враженнями від перебування у захованому за пеленою місті.

Від таких фото мурашки по шкірі

Деякі зізнаються, що на висоті 10-12 поверхів московські споруди просто "розчиняються" у темряві. Також є складнощі з пересуванням на дорогах. З перебоями працюють і аеропорти Москви — понад 100 рейсів було скасовано чи затримано через погодні умови.

Видимість на дорогах дуже погана

Вулиці Москви схожі на ілюстрацію до фільму жахів

Від окремих інтернет-користувачів можна почути скарги на специфічний запах повітря. Це може пояснити інформація, що з’явилася в мережі, що одним із джерел такого густого туману міг стати викид хімікатів у промзоні в Новій Москві. Зрозуміло, що така версія не має офіційного підтвердження.

Загалом на галас навколо природного явища люди реагують по-різному:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що туман останніми днями не лише тероризував москвичів, а й став причиною неприємної ДТП під Одесою. Там водій, втративши керування через погану видимість, в’їхав до будинку самотнього пенсіонера.