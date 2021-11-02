Рус

Москва перетворилася на Silent Hill та зникла з висоти: відео захоплюють

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
81
На висоті 10-12 поверхів москвичі бачать лише сіру завісу Новина оновлена 02 листопада 2021, 09:10
На висоті 10-12 поверхів москвичі бачать лише сіру завісу

Від природних явищ постраждали ще кілька російських міст

Ніч із 1 на 2 листопада стала доволі непростою для жителів Москви — російська столиця буквально "потонула" у щільному тумані.

Подробиці у фотографіях та відео повідомляють місцеві Telegram-канали.

Так Москва виглядала вночі...
Так Москва виглядала вночі...
...з різних ракурсів
...з різних ракурсів

Відомо, що природне явище почало "заважати" ще пізно ввечері понеділка. Вже вночі туман став набагато щільнішим, а видимість значно впала.

"Потонуло" навіть колесо огляду
"Потонуло" навіть колесо огляду

Як запевняє Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії, проблеми з туманом повинні зникнути ближче до десятої ранку 2 листопада (за московським часом).

Зараз більшість жителів і гостей російської столиці щедро діляться своїми враженнями від перебування у захованому за пеленою місті.

Від таких фото мурашки по шкірі
Від таких фото мурашки по шкірі

Деякі зізнаються, що на висоті 10-12 поверхів московські споруди просто "розчиняються" у темряві. Також є складнощі з пересуванням на дорогах. З перебоями працюють і аеропорти Москви — понад 100 рейсів було скасовано чи затримано через погодні умови.

Видимість на дорогах дуже погана
Видимість на дорогах дуже погана
Вулиці Москви схожі на ілюстрацію до фільму жахів
Вулиці Москви схожі на ілюстрацію до фільму жахів

Від окремих інтернет-користувачів можна почути скарги на специфічний запах повітря. Це може пояснити інформація, що з’явилася в мережі, що одним із джерел такого густого туману міг стати викид хімікатів у промзоні в Новій Москві. Зрозуміло, що така версія не має офіційного підтвердження.

Загалом на галас навколо природного явища люди реагують по-різному:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що туман останніми днями не лише тероризував москвичів, а й став причиною неприємної ДТП під Одесою. Там водій, втративши керування через погану видимість, в’їхав до будинку самотнього пенсіонера.

Теги:
#Москва #Росія #Туман
Щоб потрапити до лікарні – не обов’язково захворіти
В регіонах
Враження від ситуації у ковідній лікарні: "Там реально чуєш запах смерті"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Щоб потрапити до лікарні – не обов’язково захворіти
Враження від ситуації у ковідній лікарні: "Там реально чуєш запах смерті"
Дата публікації
Категорія
До середини листопада снігу чекати не варто
Коли в Україні випаде перший сніг: прогноз синоптика
Дата публікації
Категорія
Тарас Цимбалюк у серіалі "Кріпосна"
Зірка "Кріпосної" Тарас Цимбалюк: я можу зіграти і "голубого", але в чомусь достойному
Дата публікації
Категорія
Голосування у Харкові.
Скандал після виборів у Харкові: на нового мера подадуть до суду
Дата публікації
Категорія
Ірина Верещук, Павло Рябікін, Олексій Резніков та Юлія Свириденко
Рєзніков очолить Міноборони, а Верещук потрапить до Кабміну: "Слуги народу" погодили заміну міністрів