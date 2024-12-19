Цей лайфхак допоможе зберегти заряд на телефоні у відключення світла: багато хто навіть не здогадувався про нього

Цей спосіб здається непомітним, але насправді він допоможе зберегти до 60% заряду

В умовах відключення світла в Україні, а часом екстрених, до яких ніхто не був готовий, часто доводиться економити заряд на телефоні. Мало хто знає, але є чудовий лайфхак, який допоможе зберегти рівень батареї – заміна шпалер на робочому столі.

Так, експерти рекомендують поставити просто чорні шпалери, щоб зберегти відсотки батареї. Про це пише highload.today.

Річ у тому, що заряд на гаджеті можуть відбавляти не тільки додатки, дзвінки або інші дії, але і фонова картинка.

Фахівці кажуть, що червоний, синій, білий, зелений та інші кольори споживають більше енергії, аніж чорний. І хоча цей лайфхак здається непомітним, але насправді він допоможе зберегти до 60% заряду.

Це, зокрема, стосується OLED-екранів, які є в більшості нових моделей смартфонів. Важливо додати, що цей спосіб підійде як для власників iPhone, так і для Android.

Є, до речі, і альтернативний варіант — чорні шпалери в різнокольоровими смугами. Дана фонова картинка також споживатиме менше заряду, ніж, наприклад, яскрава фотографія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зарядити ноутбук від повербанку. Цей лайфхак допоможе у відключення.