Як налаштувати ноутбук, щоб він не розряджався під час відключень світла

Окрім зовнішнього джерела живлення можна вимкнути непотрібні програми та функції

Відключення світла можуть бути плановими або раптовими. І якщо телефон легко зарядити від повербанка, з ноутбуком не так просто.

"Телеграф" зібрав основні поради, що робити, щоб запобігти розрядці акумулятора ноутбука. Найпростіший вихід — вимкнути його, однак це не завжди можливо.

Оптимізація параметрів живлення

Налаштуйте яскравість екрана

Зменшення яскравості екрана може значно зменшити споживання заряду акумулятора. Перейдіть до "Налаштування" > "Система" > "Дисплей" і відрегулюйте повзунок яскравості на зручний, але нижчий рівень.

Зміна планів живлення

Відкрийте "Параметри" > "Система" > "Живлення та режим сну", щоб вибрати план живлення, який зберігає час автономної роботи. Ви також можете ознайомитися з додатковими параметрами живлення, щоб знайти оптимізовані або збалансовані налаштування для економії заряду батареї.

Керування фоновою діяльністю

Закрийте непотрібні програми

Відстежуйте та закривайте будь-які ресурсомісткі програми, що працюють у фоновому режимі. Використовуйте диспетчер завдань (Ctrl + Shift + Esc), щоб визначити та завершити ці процеси.

Перегляньте автоматичні програми

Обмежте кількість програм, які автоматично запускаються під час завантаження ноутбука. Цим можна керувати через диспетчер завдань на вкладці "Запуск".

Відключіть зайве

Від’єднайте будь-які непотрібні периферійні пристрої, такі як USB-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски або пристрої Bluetooth, якщо ними не користуєтеся. Ці пристрої споживають електроенергію від ноутбука.

Якщо ваш ноутбук має клавіатуру з підсвічуванням, вимкніть її, коли вона не потрібна, оскільки вона споживає додаткову енергію.

Вимкніть Bluetooth і Wi-Fi, якщо ви не використовуєте ці функції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що якщо батарея ноутбука показує неправильний час використання, її потрібно відкалібрувати. Для калібровки акумулятора ноутбука не потрібні глибинні знання.