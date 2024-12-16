Як налаштувати ноутбук, щоб він не розряджався під час відключень світла
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Окрім зовнішнього джерела живлення можна вимкнути непотрібні програми та функції
Відключення світла можуть бути плановими або раптовими. І якщо телефон легко зарядити від повербанка, з ноутбуком не так просто.
"Телеграф" зібрав основні поради, що робити, щоб запобігти розрядці акумулятора ноутбука. Найпростіший вихід — вимкнути його, однак це не завжди можливо.
Оптимізація параметрів живлення
Налаштуйте яскравість екрана
Зменшення яскравості екрана може значно зменшити споживання заряду акумулятора. Перейдіть до "Налаштування" > "Система" > "Дисплей" і відрегулюйте повзунок яскравості на зручний, але нижчий рівень.
Зміна планів живлення
Відкрийте "Параметри" > "Система" > "Живлення та режим сну", щоб вибрати план живлення, який зберігає час автономної роботи. Ви також можете ознайомитися з додатковими параметрами живлення, щоб знайти оптимізовані або збалансовані налаштування для економії заряду батареї.
Керування фоновою діяльністю
Закрийте непотрібні програми
Відстежуйте та закривайте будь-які ресурсомісткі програми, що працюють у фоновому режимі. Використовуйте диспетчер завдань (Ctrl + Shift + Esc), щоб визначити та завершити ці процеси.
Перегляньте автоматичні програми
Обмежте кількість програм, які автоматично запускаються під час завантаження ноутбука. Цим можна керувати через диспетчер завдань на вкладці "Запуск".
Відключіть зайве
- Від’єднайте будь-які непотрібні периферійні пристрої, такі як USB-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски або пристрої Bluetooth, якщо ними не користуєтеся. Ці пристрої споживають електроенергію від ноутбука.
- Якщо ваш ноутбук має клавіатуру з підсвічуванням, вимкніть її, коли вона не потрібна, оскільки вона споживає додаткову енергію.
- Вимкніть Bluetooth і Wi-Fi, якщо ви не використовуєте ці функції.
Раніше "Телеграф" розповідав, що якщо батарея ноутбука показує неправильний час використання, її потрібно відкалібрувати. Для калібровки акумулятора ноутбука не потрібні глибинні знання.