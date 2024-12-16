Как настроить ноутбук, чтобы он не разряжался при отключении света
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Кроме внешнего источника питания можно отключить ненужные программы и функции.
Отключения света могут быть плановыми или внезапными. И если телефон легко зарядить от повербанка, с ноутбуком не так-то просто.
"Телеграф" собрал основные советы, что делать, чтобы предотвратить разрядку аккумулятора ноутбука. Самый простой выход – выключить его, однако это не всегда возможно.
Оптимизация параметров питания
Настройте яркость экрана
Уменьшение яркости экрана может значительно снизить потребление заряда аккумулятора. Выделите "Настройки" > "Система" > "дисплей" и отрегулируйте ползунок яркости на удобный, но более низкий уровень.
Изменение планов питания
Откройте "Параметры" > "Система" > "Питание и спящий режим", чтобы выбрать план питания, который сохраняет время автономной работы. Вы также можете ознакомиться с дополнительными параметрами питания, чтобы найти оптимизированные или сбалансированные настройки для экономии заряда батареи.
Управление фоновой деятельностью
Закройте ненужные программы
Отслеживайте и закрывайте любые ресурсоемкие программы, работающие в фоновом режиме. Используйте диспетчер задач (Ctrl+Shift+Esc), чтобы определить и завершить эти процессы.
Просмотрите автоматические программы
Ограничьте количество программ, которые автоматически запускаются при загрузке ноутбука. Этим можно управлять через диспетчер задач на вкладке "Запуск".
Отключите лишнее
- Отключите ненужные периферийные устройства, такие как USB-накопители, внешние жесткие диски или устройства Bluetooth, если они не используются. Эти устройства потребляют электроэнергию от ноутбука.
- Если ноутбук имеет клавиатуру с подсветкой, выключите ее, когда она не нужна, поскольку она потребляет дополнительную энергию.
- Выключите Bluetooth и Wi-Fi, если эти функции не используются.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что если батарея ноутбука показывает неправильное время использования, ее нужно откалибровать. Для калибровки аккумулятора ноутбука не требуются глубинные знания.