Как настроить ноутбук, чтобы он не разряжался при отключении света

Кроме внешнего источника питания можно отключить ненужные программы и функции.

Отключения света могут быть плановыми или внезапными. И если телефон легко зарядить от повербанка, с ноутбуком не так-то просто.

"Телеграф" собрал основные советы, что делать, чтобы предотвратить разрядку аккумулятора ноутбука. Самый простой выход – выключить его, однако это не всегда возможно.

Оптимизация параметров питания

Настройте яркость экрана

Уменьшение яркости экрана может значительно снизить потребление заряда аккумулятора. Выделите "Настройки" > "Система" > "дисплей" и отрегулируйте ползунок яркости на удобный, но более низкий уровень.

Изменение планов питания

Откройте "Параметры" > "Система" > "Питание и спящий режим", чтобы выбрать план питания, который сохраняет время автономной работы. Вы также можете ознакомиться с дополнительными параметрами питания, чтобы найти оптимизированные или сбалансированные настройки для экономии заряда батареи.

Управление фоновой деятельностью

Закройте ненужные программы

Отслеживайте и закрывайте любые ресурсоемкие программы, работающие в фоновом режиме. Используйте диспетчер задач (Ctrl+Shift+Esc), чтобы определить и завершить эти процессы.

Просмотрите автоматические программы

Ограничьте количество программ, которые автоматически запускаются при загрузке ноутбука. Этим можно управлять через диспетчер задач на вкладке "Запуск".

Отключите лишнее

Отключите ненужные периферийные устройства, такие как USB-накопители, внешние жесткие диски или устройства Bluetooth, если они не используются. Эти устройства потребляют электроэнергию от ноутбука.

Если ноутбук имеет клавиатуру с подсветкой, выключите ее, когда она не нужна, поскольку она потребляет дополнительную энергию.

Выключите Bluetooth и Wi-Fi, если эти функции не используются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что если батарея ноутбука показывает неправильное время использования, ее нужно откалибровать. Для калибровки аккумулятора ноутбука не требуются глубинные знания.