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"Норм двері вийшли": під Одесою водій протаранив будинок пенсіонера (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Водій "організував" старенькому додатковий вихід у двір Новина оновлена 30 жовтня 2021, 13:01
Водій "організував" старенькому додатковий вихід у двір

Причиною інциденту винуватець називає погану видимість через туман

Ніч із 29 на 30 жовтня видалася ненудною для 80-річного мешканця села Ольшанка, що на Одещині. Все тому, що до нього в будинок на всій швидкості в’їхав водій.

Подробиці інциденту повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

Відомо, що аварія сталася близько другої години ночі. 64-річний водій, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen, в якийсь момент втратив контроль над керуванням.

Жертв серед людей, на щастя, немає
Жертв серед людей, на щастя, немає

Машина врізалася в стіну будинку, "організувавши" там новий просвіт і наполовину опинившись посеред кухні. За щасливим збігом обставин, господаря житла не було в постраждалій кімнаті, тому він відбувся лише зіпсованим майном і, звісно, непоганим переляком.

Автомобіль буквально "вивалив" половину стіни
Автомобіль буквально "вивалив" половину стіни

За словами водія, через туман, що спустився на землю, видимість на дорозі значно погіршилася. Саме погодні умови винуватець ДТП і називає головною причиною інциденту.

Поліцейські поки не повідомляють, чи був водій у стані алкогольного сп’яніння. Втім, відомо, що кров на аналіз правоохоронці взяли.

Додамо, що село Вільшанка, де й сталася нічна аварія, належить до Савранської об’єднаної громади.

До речі, така незвичайна ДТП вже викликала резонанс у користувачів мережі. Дехто співчуває власнику постраждалого будинку, інші ж — жартують про ремонт та нові двері.

До речі, це далеко не перша аварія на Одещині за останні кілька днів. Раніше "Телеграф" розповідав, що на трасі "Одеса-Київ" примудрилися зіткнутися відразу три завантажені фури.

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#ДТП #Одеська область
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