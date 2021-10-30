"Норм дверь получилась": под Одессой водитель протаранил дом пенсионера (фото)
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Причиной инцидента виновник называет плохую видимость из-за тумана
Ночь с 29 на 30 октября выдалась нескучной для 80-летнего жителя села Ольшанка, что на Одесчине. Все потому, что к нему в дом на всей скорости въехал незадачливый водитель.
Подробности инцидента сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Известно, что авария произошла около двух часов ночи. 64-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Volkswagen, в какой-то момент потерял контроль над управлением.
Машина врезалась в стену дома, "организовав" там новый просвет и наполовину оказавшись внутри кухни. По счастливому стечению обстоятельств, хозяина жилища не было в пострадавшей комнате, поэтому он отделался лишь порчей имущества и, разумеется, неплохим испугом.
По словам водителя, из-за спустившегося на землю тумана видимость на дороге значительно ухудшилась. Именно погодные условия виновник ДТП и называет главной причиной инцидента.
Полицейские пока не сообщают, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, известно, что кровь на анализ правоохранители у него взяли.
Добавим, что село Ольшанка, где и случилась ночная авария, принадлежит к Савранской объединенной общине.
К слову, такое необычное ДТП уже вызвало резонанс у пользователей сети. Некоторые сочувствуют владельцу пострадавшего дома, другие же — шутят о ремонте и новых дверях.
К слову, это далеко не первая авария на Одесчине за последние несколько дней. Ранее "Телеграф" рассказывал, что на трассе "Одесса-Киев" умудрились столкнуться сразу три груженные фуры.
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