На трассе Киев-Одесса "массивное" ДТП: столкнулись сразу три фуры (видео)

Один из автомобилей влетел в отбойник при дороге

В пятницу, 29 октября, мощное дорожно-транспортное происшествие зафиксировали на трассе "Одесса-Киев". Его участниками стали сразу три грузовые фуры.

Видеозаписью с места аварии поделились в местном Telegram-канале "Одесса INFO".

Сообщается, что машины столкнулись неподалеку села Новопетровка, что в Березовском районе Одесской области.

Примерно на этом отрезке пути и произошло ДТП

Информации о погибших или травмированных в автокатастрофе пока не поступало. Однако машины получили весьма серьезные повреждения: как минимум из двух на трассу высыпалась часть груза. Предположительно один из автомобилей перевозил зерновые.

Авария "заняла" много места

Сейчас фуры находятся на крайней правой полосе дороги по направлению к Одессе.

Автомобильная авария уже вызвала резонанс среди пользователей сети.

"Шось пороблено с этими фурами", "Трасса-убийца. Ежедневно забирает жизни", "Потому что нету контроля, сколько водитель времени за рулём. Нужно вводить ТАХО как в Европе. Максимум 9 часов в сутки в пути, и будет всё норм", "Трасса выживания! Самая жуткая трасса!", "Становятся на обочине, вот и результат", — комментируют произошедшее одесситы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в столице за два часа произошло сразу два автоаварии на одном и тоже участке Набережного шоссе.