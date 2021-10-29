Укр

На трассе Киев-Одесса "массивное" ДТП: столкнулись сразу три фуры (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Информации о погибших пока не поступало Новость обновлена 29 октября 2021, 10:07
Информации о погибших пока не поступало

Один из автомобилей влетел в отбойник при дороге

В пятницу, 29 октября, мощное дорожно-транспортное происшествие зафиксировали на трассе "Одесса-Киев". Его участниками стали сразу три грузовые фуры.

Видеозаписью с места аварии поделились в местном Telegram-канале "Одесса INFO".

Сообщается, что машины столкнулись неподалеку села Новопетровка, что в Березовском районе Одесской области.

Примерно на этом отрезке пути и произошло ДТП
Примерно на этом отрезке пути и произошло ДТП

Информации о погибших или травмированных в автокатастрофе пока не поступало. Однако машины получили весьма серьезные повреждения: как минимум из двух на трассу высыпалась часть груза. Предположительно один из автомобилей перевозил зерновые.

Авария "заняла" много места
Авария "заняла" много места

Сейчас фуры находятся на крайней правой полосе дороги по направлению к Одессе.

Автомобильная авария уже вызвала резонанс среди пользователей сети.

"Шось пороблено с этими фурами", "Трасса-убийца. Ежедневно забирает жизни", "Потому что нету контроля, сколько водитель времени за рулём. Нужно вводить ТАХО как в Европе. Максимум 9 часов в сутки в пути, и будет всё норм", "Трасса выживания! Самая жуткая трасса!", "Становятся на обочине, вот и результат", — комментируют произошедшее одесситы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в столице за два часа произошло сразу два автоаварии на одном и тоже участке Набережного шоссе.

Теги:
#ДТП #Одесская область #Киев - Одесса #Трасса Киев-Одесса
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