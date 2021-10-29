Несчастливое шоссе: в Киеве за два часа случилось два ДТП, есть пострадавшие (фото, видео)

В больницу госпитализировано четверо человек

Утро пятницы, 29 октября, принесло Киеву сразу два свежих дорожно-транспортных приключения на Набережном шоссе. Движение на участке дороге было ограничено лишь одной полосой в течении полутора часов.

Об этом информирует местный Telegram-канал "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

Первая ДТП произошла из-за столкновения BMW и Audi.

Оба авто оказались в отбойнике

Очевидцы утверждают, что водители иномарок решили "сыграть в шашки" — т.е. подрезали и обгоняли друг друга на большой скорости, не включая поворотников и не подавая любых других сигналов.

Лишь чудом обошлось без жертв

При ударе оба автомобиля влетели в отбойник. Несмотря на серьезные повреждения у машин, никто из водителей не пострадал.

Впрочем, уже спустя два часа на этом же шоссе случилась авария, участниками которой стал общественный автобус и два Mercedes.

Сообщается, что один из "мерсов" пытался подрезать второго, но водитель не успел среагировать вовремя. После столкновения легковушек одна из них отлетела в двигающийся по средней полосе автобус.

Погибших нет, однако четверо пассажиров автобуса с травмами разной тяжести доставлены в больницу.

Из-за массивного столкновения около полутора часов на шоссе работала лишь одна полоса движения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что спустя несколько дней после трагической аварии на проспекте Героев Сталинграда в Харькове почти на том же месте произошла еще одна автокатастрофа. Её участником также стала машина марки Infiniti.