Несчастливое шоссе: в Киеве за два часа случилось два ДТП, есть пострадавшие (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 10
В больницу госпитализировано четверо человек
Утро пятницы, 29 октября, принесло Киеву сразу два свежих дорожно-транспортных приключения на Набережном шоссе. Движение на участке дороге было ограничено лишь одной полосой в течении полутора часов.
Об этом информирует местный Telegram-канал "Київ Оперативний | Kyiv Operative".
Первая ДТП произошла из-за столкновения BMW и Audi.
Очевидцы утверждают, что водители иномарок решили "сыграть в шашки" — т.е. подрезали и обгоняли друг друга на большой скорости, не включая поворотников и не подавая любых других сигналов.
При ударе оба автомобиля влетели в отбойник. Несмотря на серьезные повреждения у машин, никто из водителей не пострадал.
Впрочем, уже спустя два часа на этом же шоссе случилась авария, участниками которой стал общественный автобус и два Mercedes.
Сообщается, что один из "мерсов" пытался подрезать второго, но водитель не успел среагировать вовремя. После столкновения легковушек одна из них отлетела в двигающийся по средней полосе автобус.
Погибших нет, однако четверо пассажиров автобуса с травмами разной тяжести доставлены в больницу.
Из-за массивного столкновения около полутора часов на шоссе работала лишь одна полоса движения.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что спустя несколько дней после трагической аварии на проспекте Героев Сталинграда в Харькове почти на том же месте произошла еще одна автокатастрофа. Её участником также стала машина марки Infiniti.
- Дата публикации
-
- Категория
-