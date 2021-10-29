Рус

На трасі Київ-Одеса "масивна" ДТП: зіткнулися одразу три фури (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
63
Інформації про загиблих поки що не надходило Новина оновлена 29 жовтня 2021, 10:07
Інформації про загиблих поки що не надходило

Один із автомобілів влетів у відбійник при дорозі

У п’ятницю, 29 жовтня, потужну дорожньо-транспортну пригоду зафіксували на трасі "Одеса-Київ". Його учасниками стали одразу три вантажні фури.

Відеозаписом із місця аварії поділилися у місцевому Telegram-каналі "Одеса INFO".

Повідомляється, що машини зіткнулися неподалік села Новопетрівка, що у Березівському районі Одеської області.

Приблизно на цьому відрізку дороги і сталася ДТП
Приблизно на цьому відрізку дороги і сталася ДТП

Інформації про загиблих чи травмованих в автокатастрофі наразі не надходило. Однак машини отримали дуже серйозні пошкодження: як мінімум із двох на трасу висипалася частина вантажу. Ймовірно, один із автомобілів перевозив зернові.

Аварія "зайняла" багато місця
Аварія "зайняла" багато місця

Наразі фури знаходяться на крайній правій смузі дороги у напрямку Одеси.

Автомобільна аварія вже спричинила резонанс серед користувачів мережі.

"Шось пороблено з цими фурами", "Трасса-вбивця. Щодня забирає життя", "Тому що немає контролю, скільки водій часу за кермом. Потрібно вводити ТАХО як у Європі. Максимум 9 годин на добу в дорозі, і буде все норм", "Траса виживання! Найстрашніша траса!", "Стають на узбіччі, от і результат", — коментують одесити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в столиці за дві години сталося відразу дві автоаварії на одній і тій ділянці Набережного шосе.

Теги:
#ДТП #Одеська область #Київ — Одеса #Траса Київ-Одеса
Найбільше хворих в Одесі, Дніпрі, Львові та Києві
Україна
Україна другий день поспіль ставить нові рекорди захворюваності, а кількість одужаючих падає
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Найбільше хворих в Одесі, Дніпрі, Львові та Києві
Україна другий день поспіль ставить нові рекорди захворюваності, а кількість одужаючих падає
Дата публікації
Категорія
Усіх постраждалих в обстрілі терміново госпіталізовано
Агресія посилюється: бойовики підстрелили одразу трьох українських військових на Донбасі
Дата публікації
Категорія
В ОП наближений до олігарха чоловік побував узимку 2021 року
Не вірю очам: зниклий соратник Фірташа біля Офісу Зеленського схвилював українців (фото)
Дата публікації
Категорія
Карантин у Києві
Київ заживе по-новому: що заборонять у столиці з 1 листопада (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Суд у справі про аварію в Харкові та обвинувачений Микола Харківський
Чи Сяде Коля Харківський? П’ять висновків після першого засідання суду щодо аварії у Харкові