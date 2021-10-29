На трасі Київ-Одеса "масивна" ДТП: зіткнулися одразу три фури (відео)

Один із автомобілів влетів у відбійник при дорозі

У п’ятницю, 29 жовтня, потужну дорожньо-транспортну пригоду зафіксували на трасі "Одеса-Київ". Його учасниками стали одразу три вантажні фури.

Відеозаписом із місця аварії поділилися у місцевому Telegram-каналі "Одеса INFO".

Повідомляється, що машини зіткнулися неподалік села Новопетрівка, що у Березівському районі Одеської області.

Приблизно на цьому відрізку дороги і сталася ДТП

Інформації про загиблих чи травмованих в автокатастрофі наразі не надходило. Однак машини отримали дуже серйозні пошкодження: як мінімум із двох на трасу висипалася частина вантажу. Ймовірно, один із автомобілів перевозив зернові.

Аварія "зайняла" багато місця

Наразі фури знаходяться на крайній правій смузі дороги у напрямку Одеси.

Автомобільна аварія вже спричинила резонанс серед користувачів мережі.

"Шось пороблено з цими фурами", "Трасса-вбивця. Щодня забирає життя", "Тому що немає контролю, скільки водій часу за кермом. Потрібно вводити ТАХО як у Європі. Максимум 9 годин на добу в дорозі, і буде все норм", "Траса виживання! Найстрашніша траса!", "Стають на узбіччі, от і результат", — коментують одесити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в столиці за дві години сталося відразу дві автоаварії на одній і тій ділянці Набережного шосе.