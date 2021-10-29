Нещасливе шосе: у Києві за дві години сталося дві ДТП, є постраждалі (фото, відео)

До лікарні госпіталізовано четверо людей

Ранок п’ятниці, 29 жовтня, приніс Києву відразу дві свіжі дорожньо-транспортні пригоди на Набережному шосе. Рух на ділянці дороги був обмежений лише однією смугою протягом півтори години.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

Перша ДТП сталася через зіткнення BMW та Audi.

Обидва авто опинилися у відбійнику

Очевидці стверджують, що водії іномарок вирішили "зіграти у шашки" — тобто. підрізали та обганяли один одного на великій швидкості, не включаючи поворотників і не подаючи будь-яких інших сигналів.

Лише дивом обійшлося без жертв

При ударі обидва автомобілі влетіли у відбійник. Незважаючи на серйозні пошкодження машин, ніхто з водіїв не постраждав.

Втім, вже через дві години на цьому ж шосе сталася аварія, учасниками якої став громадський автобус та два Mercedes.

Повідомляється, що один із "мерсів" намагався підрізати другого, але водій не встиг зреагувати вчасно. Після зіткнення легковиків один із них відлетіла в автобус, який рухався середньою смугою.

"Дісталося" навіть автобусу

Загиблих немає, проте четверо пасажирів автобуса із травмами різної тяжкості доставлені до лікарні.

Іномарку винесло на середину дороги

Через масивне зіткнення близько півтори години на шосе працювала лише одна смуга руху.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що за кілька днів після трагічної аварії в Харкові майже на тому ж місці сталася ще одна автокатастрофа. Її учасником також стала машина марки Infiniti.