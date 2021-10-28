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Майже на тому самому місці у Харкові трапилася ще одна смертельна аварія з Infiniti (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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У Харкові на смерть збили пішохода Новина оновлена 28 жовтня 2021, 20:22
У Харкові на смерть збили пішохода

На цей раз за кермом автомобіля була дівчина

У Харкові в четвер, 28 жовтня, на проспекті Героїв Сталінграда, де двома днями раніше 16-річний "мажор" на Infiniti влаштував смертельну аварію, сталася ще одна ДТП із летальним кінцем. Цього разу дівчина на Infiniti на смерть збила жінку-пішохода.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Дівчина на білому Infiniti збила жінку біля пішохідного переходу з такою силою, що вона відлетіла прямо під колеса автомобіля Daewoo Lanos, який проїжджав повз, не встиг зреагувати і переїхав тіло. Від одержаних травм постраждала померла на місці.

До речі, одразу після аварії з автомобіля Infiniti зняли номери.

Вже друга за тиждень смертельна аварія у Харкові сталася на проспекті Героїв Сталінграда, 6. Буквально за 500 метрів від місця минулої резонансної ДТП, яку спровокував Микола Харківський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перша аварія сталася 26 жовтня близько 20:45 на перетині Гагаріна та Героїв Сталінграда, — потік машин тільки почав їхати через перехрестя на "зелений" сигнал світлофора, коли в нього на величезній швидкості влетів Infiniti. Він протаранив бік Chevrolet з боку водія, внаслідок чого автомобілі розлетілися на десятки метрів. Водій Chevrolet загинув на місці, в той час як водія Infiniti з пасажирами було госпіталізовано. Зараз у реанімації перебуває троє людей.

Теги:
#ДТП #Харків #Проспект Героїв Сталінграду
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