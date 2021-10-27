Смертельна аварія з мажором у Харкові: головне у п’яти абзацах

16-річного Миколу вже намагаються "відмазати" батьки

Увечері у вівторок, 26 жовтня, у Харкові сталася смертельна ДТП, внаслідок якої два автомобілі перетворилися на купу металобрухту, і троє людей загриміли на реанімацію.

Подія вийшла більш ніж резонансною, і "Телеграф" вирішив зібрати головне про неї.

Інцидент трапився близько 20:45 на перетині Гагаріна та Героїв Сталінграда, — потік машин тільки почав їхати через перехрестя на "зелений" сигнал світлофора, коли в нього на величезній швидкості влетів Infiniti. Він протаранив бік Chevrolet зі сторони водія, внаслідок чого автомобілі розлетілися на десятки метрів.

Водій Chevrolet загинув на місці, в той час як водія Infiniti з пасажирами було госпіталізовано. Зараз у реанімації перебуває троє людей. За непідтвердженими даними, вже в лікарні помер один із постраждалих.

Спочатку говорили, що загиблою на місці аварії була дружина місцевого депутата Наталія Ракич, проте її врятувала чиста випадковість — вона була в іншій машині, яка затихла за кілька хвилин до аварії, внаслідок чого та була на місці ДТП, але не постраждала.

За даними ЗМІ, винуватцем аварії виявився місцевий "мажор", 16-річний Микола, який раніше вже відрізнявся низкою скандалів, серед яких стрілянина в супермаркеті, конфлікти з копами, регулярні порушення правил дорожнього руху.

Його батьків називають "старою елітою", і майже відразу ж після аварії машину оголосили у розшук, а сторінки хлопців у соцмережах почали чистити, — можливо, щоб "відмазати" винуватця від відповідальності. Однак ситуацію взяли під контроль вищі органи, через що легко може не обійтись.