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Живий і майже здоровий: з’явилися фото госпіталізованого 16-річного винуватця аварії у Харкові

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Після аварії госпіталізували всіх із авто Infiniti Новина оновлена 27 жовтня 2021, 00:56
Після аварії госпіталізували всіх із авто Infiniti

Спочатку повідомлялося, що винуватець аварії у реанімації

Після смертельної аварії на Гагаріна в Харкові, яка сталася увечері 26 жовтня, винуватець інциденту постраждав менше, ніж усі думали.

Його фото із лікарні показали місцеві Telegram-канали, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що внаслідок зіткнення двох авто один водій загинув на місці, у той час як із другої машини всі були госпіталізовані, і один із пасажирів помер у лікарні.

Була інформація, що 16-річний Микола Харківський, який вчинив аварію на Infiniti, перебуває у реанімації.

Але, судячи з опублікованих у мережі фотографій, він постраждав не так серйозно.

На знімках він сидить із розбитою головою, але у свідомості сам чухає обличчя, а за даними каналів, ще й може сам ходити.

Хлопець у свідомості та контролює свої дії
Хлопець у свідомості та контролює свої дії
Очевидці кажуть, що пересуватися він також може сам
Очевидці кажуть, що пересуватися він також може сам

Варто зауважити, що в коментарях ціла буря засудження щодо хлопця, який вбив двох людей, і сам залишився цілим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував відео моменту гучного зіткнення двох автомобілів на перехресті Гагаріна та Героїв Сталінграда в Харкові.

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#ДТП #Харків
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