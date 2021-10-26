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Жахлива аварія у Харкові: відео сильного зіткнення на перехресті вже потрапило до мережі

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Момент аварії у Харкові 26 жовтня Новина оновлена 26 жовтня 2021, 22:23
Момент аварії у Харкові 26 жовтня

Одне авто на великій швидкості влетіло в потік машин

З’явилося відео моменту зіткнення двох легковиків на перехресті у Харкові, внаслідок якого щонайменше кілька людей постраждали, та могли бути загиблі.

Відео публікують місцеві канали у Telegram, повідомляє "Телеграф".

На ролику з камер відеоспостереження видно, що потік машин якраз почав йти перехрестям, коли збоку на великій швидкості вилетів автомобіль, протаранивши іншу машину.

Автомобілі розкидало на десятки метрів один від одного та сильно деформувало.

На відео моменту з іншого ракурсу видно, що винуватець аварії гнав на червоне світло.

Деякі канали ще писали про зіткнення з мотоциклом, але на відео моменту поки що незрозуміло, як його могло зачепити.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні в Рівному автомобіль збив коляску з дитиною, внаслідок чого малюк потрапив до реанімації.

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#ДТП #Харків
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