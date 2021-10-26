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Візок з немовлям потрапив під колеса автомобіля у Рівному: дитина у реанімації (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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У Рівному легковик збив візок з дитиною Новина оновлена 26 жовтня 2021, 11:28
У Рівному легковик збив візок з дитиною

У аварії постраждав 1-річний хлопчик

У місті Рівне легковий автомобіль Opel Omega на повороті збив дитячий візок з немовлям, з яким 24-річна жінка переходила дорогу. Дитина отримала струс мозку та була доставлена у реанімацію.

Як повідомляє поліція регіону, дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 25 жовтня на вулиці Вербовій.

Відомо, що 23-річний житель Рівного збив візок, коли здійснював поворот із головної дороги на другорядну. Після удару візок з немовлям перекинувся, а 1-річного хлопчика від серйозних наслідків врятувало те, що він був пристібнутий ремнем.

Травми дитина таки отримала. Медики діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Хлопчика госпіталізували у відділення реанімації.

Слідчі встановлюють всі обставини аварії. Порушено справу за частиною 1 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Львівській області чоловік викрав 9-місячне немовля і зник у невідомому напрямку. Правоохоронці розшукали викрадача лише на наступний день у Хмельницькій області, ним виявився колишній співмешканець матері дитини.

Теги:
#ДТП #Рівне #Поліція #Дитина
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