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Зникнення 9-місячної Віки на Львівщині: стало відомо, хто і навіщо викрав немовля

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Дівчинку вдалося розшукати аж у Хмельницькій області Новина оновлена 25 жовтня 2021, 13:12
Дівчинку вдалося розшукати аж у Хмельницькій області

Пошуки дитини відбувалися відразу в трьох регіонах

Викрадена на Львівщині дев’ятимісячна Віка Нечаєва була знайдена правоохоронцями і вже знаходиться разом із мамою.

Подробиці повідомили в прес-службі поліції Хмельницької області.

Саме на Хмельниччині і вдалося розшукати зниклу дівчинку. Як і передбачала 34-річна мати, дитину забрав її колишній співмешканець.

Дівчинка вже знаходиться з мамою
Дівчинка вже знаходиться з мамою

Повідомлялося, що зараз він є жителем Тернопільщини, тому пошуки велися на території відразу кількох областей Заходу України.

Усміхнулася ж удача офіцеру Смотрицького громади Дмитру Ільїну, який служить в Хмельницькій області. І маленька Віка, і її викрадач знайшлися у селі Смотрич, що у Кам’янець-Подільському районі.

підозрюваного заарештували
підозрюваного заарештували

Чоловік був оперативно затриманий, а маля передали схвильованій матері. Відомо, що дев’ятимісячну дівчинку оглянули лікарі. І хоча життю дитини нічого не загрожує, ймовірно, їй може знадобитися госпіталізація до лікарні.

Дитину перевірили лікарі
Дитину перевірили лікарі

Викрадача ж заарештували, триває слідство. Йому загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим на Одещині закінчилися пошуки пари підлітків, які втекли з дому.

Теги:
#Львів #Дитина #Хмельницька область #Розшук #Викрадення дитини
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