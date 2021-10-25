Зникнення 9-місячної Віки на Львівщині: стало відомо, хто і навіщо викрав немовля
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Пошуки дитини відбувалися відразу в трьох регіонах
Викрадена на Львівщині дев’ятимісячна Віка Нечаєва була знайдена правоохоронцями і вже знаходиться разом із мамою.
Подробиці повідомили в прес-службі поліції Хмельницької області.
Саме на Хмельниччині і вдалося розшукати зниклу дівчинку. Як і передбачала 34-річна мати, дитину забрав її колишній співмешканець.
Повідомлялося, що зараз він є жителем Тернопільщини, тому пошуки велися на території відразу кількох областей Заходу України.
Усміхнулася ж удача офіцеру Смотрицького громади Дмитру Ільїну, який служить в Хмельницькій області. І маленька Віка, і її викрадач знайшлися у селі Смотрич, що у Кам’янець-Подільському районі.
Чоловік був оперативно затриманий, а маля передали схвильованій матері. Відомо, що дев’ятимісячну дівчинку оглянули лікарі. І хоча життю дитини нічого не загрожує, ймовірно, їй може знадобитися госпіталізація до лікарні.
Викрадача ж заарештували, триває слідство. Йому загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим на Одещині закінчилися пошуки пари підлітків, які втекли з дому.
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