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Пішли жити в ліс: Одещину сполошили місцеві Ромео і Джульєтта

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Поліція знайшла зниклих дітей Новина оновлена 23 жовтня 2021, 16:34
Поліція знайшла зниклих дітей

Підлітки втікають з дому не в перший раз.

В Одеській області п’ять днів шукали двох підлітків, які зникли вночі 19 жовтня. На цей раз історія завершилася благополучно, молоді люди просто вирішили побути наодинці, подалі від уваги дорослих.

Про це повідомила прес-служба поліції області.

17-річний хлопець Артем Золотарьов і 13-річна дівчина Яна Братько з міста Ананьїв вирішили піти з дому і влаштувалися в найближчому лісі, де спорудили собі житло з підручних засобів. Ніяких протиправних дій проти них не скоєно.

У поліції зазначають, що пара давно бажає жити разом і не вперше втікає з дому.

Звісно правоохоронці не змогли залишити ситуацію без уваги, тому опікунам підлітків світить адміністративне покарання за невиконання своїх обов’язків по вихованню та догляду за неповнолітніми.

Крім того, за сім’ями дітей відтепер будуть більш ретельно спостерігати соціальні служби.

Артем Золотарьов
Артем Золотарьов
Яна Братько
Яна Братько

Як повідомлялося раніше, в Дніпропетровській області кілька днів тому з будинку втекли дві неповнолітні сестри. Їх розшукували протягом чотирьох діб і в підсумку знайшли цілими і неушкодженими.

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#Діти #Поліція #Одеська область
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