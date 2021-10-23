Укр

Ушли жить в лес: Одесчину переполошили местные Ромео и Джульетта

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Полиция нашла пропавших детей Новость обновлена 23 октября 2021, 16:34
Полиция нашла пропавших детей

Подростки сбегают из дома не в первый раз.

В Одесской области пять дней искали двух подростков, которые исчезли ночью 19 октября. На этот раз история завершилась благополучно, молодые люди просто решили побыть наедине, подальше от внимания взрослых.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

17-летний парень Артем Золотарев и 13-летняя девушка Яна Братько из города Ананьев решили уйти из дома и обосновались в ближайшем лесу, где соорудили себе жилье из подручных средств. Никаких противоправных действий против них не совершалось.

В полиции отмечают, что пара давно желает жить вместе и не впервые сбегает из дому.

Естественно правоохранители не смогли оставить ситуацию без внимания, поэтому опекунам подростков светит административное наказание за невыполнение своих обязанностей по воспитанию и присмотру за несовершеннолетними.

Кроме того, за семьями детей отныне будут более тщательно наблюдать социальные службы.

Артем Золотарев
Артем Золотарев
Яна Братько
Яна Братько

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области несколько дней назад с дома сбежали две несовершеннолетние сестры. Их разыскивали в течение четырех суток и в итоге нашли целыми и невредимыми.

Теги:
#Дети #Полиция #Одесская область
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